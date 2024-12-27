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觀察站／中央金援添變數 高雄施政大挑戰

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻張議晨
綠營執政五縣市首長日前舉行記者會，批評財劃法修法。高雄市長陳其邁（右）與台南市長黃偉哲（左）在台下交換意見。記者潘俊宏／攝影
綠營執政五縣市首長日前舉行記者會，批評財劃法修法。高雄市長陳其邁（右）與台南市長黃偉哲（左）在台下交換意見。記者潘俊宏／攝影

高雄受惠於台積電設廠，掀起產業投資熱，多項評比也由六都後段班翻升，市長陳其邁聲望上漲，有利未來政途發展；但面對政治環境改變，高雄財政好壞攸關未來兩年任期施政表現，恐是陳其邁的挑戰。

陳其邁6年前市長選舉敗戰，補選重獲政權後，行事格外謹慎。前總統蔡英文任內被歸為「小英男孩」，獲中央大力挹注建設資源，羨煞其他縣市，市府順勢加速推亞灣2.0、輕軌、捷運延伸等建設，期間又意外引爆演唱會經濟，加上黃色小鴨10年重磅回歸，屢成話題。

陳其邁主政下，台積電進駐、亞灣區變身科技聚落，國際巨星紛至，帶動城市觀光，城市硬體及軟實力提升。由陳其邁施政理路，不難窺見行政院副院長的歷練，讓他懂得善用門道爭取中央資源，砸錢舉辦老少通吃的大型活動，轉變高雄「又老又窮」刻板印象，同時擁抱年輕族群，累積仕途底氣。

陳其邁是綠營南方共主，兩年後的下一步讓人頗富想像，但賴清德總統上任後，他與賴的關係未若蔡英文時期如魚得水，這幾年看得出陳在交通、社宅、淨零等建設頻加力道，尤其還需要推動的交通等重大建設不少，都需要中央金援。

近期財劃法修正案在立法院三讀通過，高雄統籌分配款略有縮減，也打破中央「集錢」局面，中央統籌分配款相對減肥，陳其邁向中央伸手要錢拚建設，能否如往常左右逢源，將影響市政建設的盤算，若重大建設少了中央支持，可能影響進度，甚至難在卸任前收割成果，是未來兩年的變數與挑戰。

台積電 蔡英文 陳其邁

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