綠讚陳其邁施政貼近年輕人 藍示警：資源配置不均

高雄市長陳其邁含補選至今執政4年，台積電進駐、演唱會經濟夯，廣受年輕族群青睞，綠營斷言年輕人支持是他從政的重要養分；藍營則警示，亮眼政績背後資源配置傾斜不均，且陳其邁跟賴清德總統不如前總統蔡英文「麻吉」，中央關愛高雄眼神恐會比以往少。

國民黨議員白喬茵說，陳其邁蓋特色公園、重視永續淨零，力求產業轉型，努力為城市塑造幸福感，但市民薪資中位數統計至去年底，卻是六都中成長最低，資源配置傾斜不均，執政成績只能說及格。

她認為陳其邁前半段任期成功打造「高雄好玩」品牌，剩餘任期希望能往「高雄宜居」方向努力，重視基礎建設外，也要對老弱及少數族群多一點關懷。

國民黨議員許采蓁給陳其邁的表現打70分，她說，這兩年市府行銷高雄的成效確實亮眼，但餐飲旅宿業產值排名仍處六都後段班，且陳其邁與賴總統關係不如蔡前總統，擔心高雄無法獲得跟過去一樣多資源。此外，今年市府與議員糾紛較歷年嚴重，是陳其邁剩餘任期，甚至挑戰更高位的隱憂。

民進黨議員湯詠瑜說，陳其邁團隊重視市民聲音，回應輿論速度快，施政取向年輕化，原縣區與原民區招商及軌道建設讓她最有感，亞太境外資產管理中心政策不見得能在陳任期看見成效，但已打好基礎，是對城市規畫與政策有遠見的領導者。

民進黨議員林智鴻認為，近年演唱會經濟很成功，許多活動貼近年輕人，獲20歲至30歲族群很多支持，是陳其邁市長未來發展的重要養分。

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