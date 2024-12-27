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煉金2招「邁」進 高雄減債131億

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻王昭月／專訪
高雄市長陳其邁就職周年，任內積極引進高科技產業進駐形成聚落，希望打造南部科技重鎮。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁就職周年，任內積極引進高科技產業進駐形成聚落，希望打造南部科技重鎮。記者劉學聖／攝影

高雄市債務至今仍逾2000億元，未來尚有捷運等重大建設待推，財務槓桿是嚴峻挑戰。陳其邁說，債務「洞」這麼大是過去未做場站開發，他上任後致力推動TOD聯開案，捷運到哪裡，建設就到哪裡。再者積極招商創稅，至今已替高雄償還131億元。

高雄市各種債務曾高達3216億元，被議員嚴加撻伐，也成為選戰攻防焦點。高市財政局表示，高雄已連續3年零舉債，去年減債25億元、借款降至2362億元，累計已減債131億元，六都減債第二名。

本屆4年任期上半場，陳其邁常掛嘴邊的是演唱會經濟，他爭取國外天團來高雄，細至男、女廁比例、馬桶流速都要解決，甚至還辦反恐演習。韓團來，約17％粉絲是高雄人，其餘是外地，為高雄旅宿等行業帶進豐厚營收。

陳其邁說，他上任初期，高雄營銷總額4.5兆，今年破6兆，娛樂稅收入與北市差不多。至於高雄債務的「洞」這麼大，陳其邁說，這是過去未做場站開發，他上任後推動TOD聯開案，捷運到哪裡，建設就到哪裡，帶進不少稅收。

他表示，中央很多計畫型補助，地方須主動申請，中央有補助的建設就多做，要自己出錢的就少做。像社宅，地方只要找地供地，不用出錢，這種「白吃的午餐」當然要多做，於是高市府積極替國家住都中心找地、快速變更都市計畫、加快建照核可，社宅規畫興建的數量達2.2萬戶，全台居冠。

債務 捷運 陳其邁

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