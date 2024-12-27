陳其邁引進台積 高雄拚彎道超車

高雄市長陳其邁2020年補選上任，自嘲選3次只做6年，時間有限只能全速前進；任內最大挑戰是產業轉型，高雄高科技產業過去落後其他縣市，須急起直追並彎道超車，他也強調「會做到任期最後一天，下一站則不設想，把市長做好就好」。

高雄今年在遠見等多家雜誌評比都拿六都第一，難得大滿貫，陳其邁更成功引進台積電，一口氣將興建5座晶圓廠。陳其邁說，台積電設1座廠要200億到250億美元，要滿足需求難度很高，真的拚了命在做。

陳其邁說，高雄是鋼鐵、石化重鎮，轉型困難，近年中美貿易戰，國際供應鏈重組，機會點剛好落在台灣。台積電落腳高雄後，英特格、德商默克等世界大廠都來，45家廠商進駐，連前總統蔡英文都說高雄是跟拜登、川普在競爭。

「我常說機會是留給準備好的人」，陳其邁說，台積電設廠，市府設單一窗口服務全力配合，並建再生水廠、變電所，確保水電供應無虞，後來他問台積電要不要擴大設廠，對方也回「機會是留給準備好的人」。

亞灣區發展國際研訓基地是高雄轉骨另一主軸，陳其邁說，緯創、和碩等伺服器「電子五哥」往智慧製造前進，但人才需訓練，鴻海標下Y15聯開案就是要讓各國員工回母公司受訓，「電子5哥，高雄已抓住3個」。剩餘任期，市府會攜手輝達推燈塔計畫，構建城市主權AI，帶動IC設計、軟體服務等產業。

陳其邁說，高雄過去在智慧城市評比敬陪末座，近兩年躍為六都第一。高雄高科技產業起步晚，更需不斷創新、彎道超車，「全球競爭趨勢在哪，油門一催就不能停」。環境力評比也交出好成績，高雄率先成立淨零學院協助產業轉型，他帶頭上課，拿了4張國際證照，「不只了解如何減碳，主要了解企業重視什麼」。

高雄在台積電進駐後陸續迎來科技大廠，產業急遽變化，房價攀升，今年第3季房價所得比增長至10.39倍，年輕人置產夢想日遠，被批「未蒙其利，先受其害」。陳其邁不諱言，年輕人剛出社會，付房租就是負擔。

他說，房價跟供給、需求有關，除賦稅、利率要公平，也鼓勵房東出租房子；地方能做的是推社宅滿足青年需求，高市每年3億多元囤房稅，全用來補貼租金，增額租金補貼條件更放寬到5萬元以下收入，標準和台北一樣。

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