改變產業結構 翁章梁：恢復嘉義人自信
嘉義縣長翁章梁昨發表就職6周年的年終演說，指出要「恢復嘉義人的自信」，致力推動產業結構改變，嘉科園區台積電兩座CoWoS先進封裝廠預計2028年開始量產，周邊的馬稠後產業園區配合嘉科，也會設半導體園中園。
翁章梁上任後目標將嘉縣轉型為農工大縣、本屆朝農工科技大縣邁進，他說，一片土地若人民對自己缺乏自信，那就會是一個沒有希望的地方，執政6年來，如今逐漸在大家眼裡看見自信，就是他最大的成就。
翁章梁指出，台積電CoWoS先進封裝廠預計2025年第3季第1座廠完工裝機、2026年第2座廠完工裝機，2028年2座廠都能量產，南科管理局也啟動園區第2期90公頃擴建計畫；翁說，嘉科周邊馬稠後產業園區1期共29廠商進駐，後期縣府出售土地112公頃、共有97家廠商進駐，另從台糖分回100公頃土地，其中44.48公頃做為半導體園中園、45公頃提供未登記工廠進駐。
另，「無人機國家隊」落腳嘉義，翁章梁說，中央核定民雄航太園區68.9億元打造無人機製造基地，占地20公頃，預計2028年完工；亞創中心一、二館，中央預計投入逾5億元，打造無人機研發測試中心，還會在義竹鄉設大型無人機測試場，正規畫中。
翁章梁以「嘉義發展的人與故事」為題發表年終演說，表示在前往農工科技大縣這條路上，每個人都是建造鐵軌的人，大家的汗水與堅持，促成嘉義這列車行駛在正確軌道上；大林慈濟失智症中心主任曹汶龍、天主教中華聖母基金會執行長黎世宏等人都出席，展現地方扎根發展活力。
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