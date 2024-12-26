聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／守住藍營灘頭堡 黃敏惠下一步受矚目

聯合報／ 本報記者魯永明李宗祐
嘉義市長黃敏惠表示，施政6周年的成果，要感謝市民信任與支持。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，施政6周年的成果，要感謝市民信任與支持。記者李宗祐／攝影

黃敏惠翻轉民主聖地、綠大於藍的嘉義市政治板塊，當4任市長締造地方自治紀綠，民調支持度居高不墜、施政績效屢獲獎，「只有黃敏惠能超越黃敏惠」，但無明顯栽培接班人，2026全新選局能否輔選黨內守住執政權，也成她政治更上層樓契機。

黃敏惠承接已故父親省議員黃永欽政治棒子，曾任1屆國代、3屆立委，2005年首度角逐市長、2018年回鍋選市長，都扳倒拚連任的民進黨對手，本屆得票率逾6成，任滿後她將在單一縣市累計執政17年，嘉市政治影響力無人能及。

黃敏惠回鍋當選並連任以來，與議會和諧，相較初任遭「蕭家班」杯葛不可同日而語，面臨中央綠營執政厚愛隔壁嘉縣，推動十大旗艦計畫著眼大型建設，包括免除台鐵高架化負擔款、打造高鐵聯外輕軌、蓋總圖書館、北港路區段徵收案等，都為經費、計畫核定砲口對準中央，屢上演她當面向部會首長爭取支持。

連任的縣市長民調易往下滑，黃敏惠滿意度在各媒體調查依舊名列前茅，顯露親和力、政通人和優勢，對於敏感政治議題更審慎，即使不滿民進黨執政忽視嘉市重大計畫，仍配合中央施政，參加台中市長盧秀燕中台灣縣市聯盟，也加入高雄市長陳其邁南台灣縣市聯盟。

前總統馬英九時期曾傳出要拉黃敏惠入閣，她現仍是國民黨副主席，兩年後的下一步備受期待，下屆市長選舉將成第一關。目前綠營嘉市立委王美惠呼聲高、民眾黨不分區立委張啟楷部署起跑，外界難察覺藍營有具體接班梯隊，不過黨籍議員實力也不在話下；黃敏惠僅說接班人條件「能為嘉市未來發展肯衝、敢拚」，支持者盼她展現飽滿政治能量，守住南部灘頭堡。

民調 議員 黃敏惠

延伸閱讀

今年縣市幸福指數獲第2！黃敏惠施政6周年謝市民 盼「再造」永續嘉義市

競技疊杯亞洲盃嘉市普特共融選手奪金 黃敏惠：讓生命影響生命

影／國際管樂節踩街融合世棒冠軍應援曲啦啦隊表演 觀眾沸騰

財劃法修正案三讀通過 黃敏惠：盼中央給予額外加權

相關新聞

施政六周年 盧秀燕引稻穗哲學再推亮點

台中市政府舉行施政六周年成果記者會，一個月來中市連續四項民調連拿第一，尤其經濟日報幸福大調查13年來首次掄冠，市長盧秀燕...

鍾東錦宣示大矽谷計畫 趕上新竹

苗栗縣長鍾東錦昨辦就職2周年活動，跟著妻子陳美琦十指交扣走紅地毯進場。他給自己與縣府團隊打70多分，強調「在變得更好之前...

人物側寫／鍾東錦強勢也勇於承擔 爭議建設待考驗

「他勇於擔當，也願意面對過失」。苗栗縣議會7連霸無黨籍資深議員禹耀東一句話說出對苗栗縣長鍾東錦施政的看法，連民進黨議員陳...

黃敏惠3路並進 再造永續嘉義市

嘉義市長黃敏惠就職6周年喊出「再造」，以「環境有保護、社會增進步、經濟大發展」並進；中央近年灌注資源給鄰近嘉縣，嘉市機能...

觀察站／守住藍營灘頭堡 黃敏惠下一步受矚目

黃敏惠翻轉民主聖地、綠大於藍的嘉義市政治板塊，當4任市長締造地方自治紀綠，民調支持度居高不墜、施政績效屢獲獎，「只有黃敏...

交通民生亮點多 林姿妙打造宜蘭幸福城

宜蘭縣長林姿妙昨天就職滿6周年，在縣府縣民大廳開記者會細數執政亮點，包含重大交通建設如成功爭取高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。