觀察站／守住藍營灘頭堡 黃敏惠下一步受矚目

黃敏惠翻轉民主聖地、綠大於藍的嘉義市政治板塊，當4任市長締造地方自治紀綠，民調支持度居高不墜、施政績效屢獲獎，「只有黃敏惠能超越黃敏惠」，但無明顯栽培接班人，2026全新選局能否輔選黨內守住執政權，也成她政治更上層樓契機。

黃敏惠承接已故父親省議員黃永欽政治棒子，曾任1屆國代、3屆立委，2005年首度角逐市長、2018年回鍋選市長，都扳倒拚連任的民進黨對手，本屆得票率逾6成，任滿後她將在單一縣市累計執政17年，嘉市政治影響力無人能及。

黃敏惠回鍋當選並連任以來，與議會和諧，相較初任遭「蕭家班」杯葛不可同日而語，面臨中央綠營執政厚愛隔壁嘉縣，推動十大旗艦計畫著眼大型建設，包括免除台鐵高架化負擔款、打造高鐵聯外輕軌、蓋總圖書館、北港路區段徵收案等，都為經費、計畫核定砲口對準中央，屢上演她當面向部會首長爭取支持。

連任的縣市長民調易往下滑，黃敏惠滿意度在各媒體調查依舊名列前茅，顯露親和力、政通人和優勢，對於敏感政治議題更審慎，即使不滿民進黨執政忽視嘉市重大計畫，仍配合中央施政，參加台中市長盧秀燕中台灣縣市聯盟，也加入高雄市長陳其邁南台灣縣市聯盟。

前總統馬英九時期曾傳出要拉黃敏惠入閣，她現仍是國民黨副主席，兩年後的下一步備受期待，下屆市長選舉將成第一關。目前綠營嘉市立委王美惠呼聲高、民眾黨不分區立委張啟楷部署起跑，外界難察覺藍營有具體接班梯隊，不過黨籍議員實力也不在話下；黃敏惠僅說接班人條件「能為嘉市未來發展肯衝、敢拚」，支持者盼她展現飽滿政治能量，守住南部灘頭堡。