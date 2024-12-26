黃敏惠3路並進 再造永續嘉義市

嘉義市長黃敏惠就職6周年喊出「再造」，以「環境有保護、社會增進步、經濟大發展」並進；中央近年灌注資源給鄰近嘉縣，嘉市機能仍領先，她說，要用便捷的交通來形成產業集聚效應，打造優質的產業生活圈，實現縣市合作、互利共榮。

黃敏惠本屆高票連任、當選第4任，是國民黨女力的代表人物，她認為「現在就是專心市政，嘉義市在我心目中永遠都是那幅最美的風景」。

嘉市被嘉縣包圍在內，面臨嘉科等產業園區不斷發展，黃敏惠說，嘉市找到自己的定位為雲嘉南觀光休閒消費中心，憑藉豐沛的文化教育資源、良好醫療及長照設施、住商活動與生活機能充足，磁吸鄰近人才。

黃敏惠指出，便捷的交通才容易吸引外部資金和企業入駐，形成產業集聚效應，創造就業機會，已擘畫捷運輕軌藍線串聯高鐵、台鐵、林鐵，並規畫「三橫三縱三環」生活新路網，此外，正進行的嘉市區鐵路高架化工程，未來讓都市縫合。

她也說，藉由「西區大發展」計畫，將北港路兩側引進經貿會展、觀光休閒、物流等潛力產業，另，嘉北車站周邊地區建構為「健康幸福城」，創造產業生活圈。

黃敏惠昨發布施政6周年成果，表示「環境有保護」以全國首創校園零排放接送區等，將永續融入生活、扎根教育；「社會增進步」為推動全齡照護政策；「經濟大發展」包括以光織影舞等文化帶動觀光、民族國小西側公辦都更案等招商引資。

市議會國民黨團書記長張秀華說，給予黃敏惠大大的肯定，剩下2年任期將背負重大的責任，隨著台積電、華泰名品城落腳嘉縣，及周邊產業園區發展，嘉市應超前部署，避免邊緣化危機。

市議員民進黨團總召黃大祐表示，肯定市府在施政上的努力，不過市府財政較其他縣市充裕，許多黨籍議員提案的建議還未實施，例如國中小營養午餐免費、民生與交通建設、強化並及時妥善回應市民的運作機制等。