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施政六周年 盧秀燕引稻穗哲學再推亮點

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕昨天舉行六周年施政報告，盧秀燕說她的政見都已兌現，未來要做更多，愈多愈好。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕昨天舉行六周年施政報告，盧秀燕說她的政見都已兌現，未來要做更多，愈多愈好。記者黃仲裕／攝影

台中市政府舉行施政六周年成果記者會，一個月來中市連續四項民調連拿第一，尤其經濟日報幸福大調查13年來首次掄冠，市長盧秀燕引用「稻穗彎腰哲學」，強調不自滿，繼續播下希望種子，讓台中愈來愈好。

盧秀燕表示，「稻穗愈飽滿，腰彎得愈低」，目前政見都兌現、民調連拿第一，顯示施政走上對的路。但市府團隊不會因目前成就自滿，反而須更謙卑，而未來兩年任期，將是亮點建設大豐收。

盧秀燕指出，明年包括國際會展中心、綠美圖、台中海洋館、東勢許良宇圖書館、老人復健綜合醫院等重大建設相繼啟用，捷運十字軸的藍線正式開工，捷運工程局元旦成立，全力完善城市交通與捷運路網；除了蓋台中巨蛋，更規畫全台第二顆可打棒球的「大巨蛋」。

未來政策創新，盧秀燕說，市府將推出「好孕專車」，每名孕婦最高補助6000元交通津貼；針對因癌症治療損害生育能力的市民，市府提供全國最高金額的凍卵與凍精補助，分別達5萬元與8000元；雙十公車優惠政策將延伸至持永久居留證國際人士共2274人，另交通局推「市民限定乘車碼」，市民透過手機即可搭公車，議會另通過敬老卡增加2億元預算，達9億。

回顧六年施政，盧秀燕表示，台中市連續14季蟬聯六都經濟指標第一，吸引台積電、美光等科技大廠落腳，打造世界級的產業聚落。雙北爭取輝達，盧說，中市保持聯繫，台中有多項利基，是高科技業首選。

市府落實「公托倍倍增」及「區區親子館」政策，親子館數量增加至17間、公托機構達45處；推動多項陽光政策，包括對外簽訂的合作備忘錄，已公開150筆以上，接受民眾檢驗，打造最透明的治理環境。

捷運 海洋館 盧秀燕 綠美圖 親子

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