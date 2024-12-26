人物側寫／鍾東錦強勢也勇於承擔 爭議建設待考驗

「他勇於擔當，也願意面對過失」。苗栗縣議會7連霸無黨籍資深議員禹耀東一句話說出對苗栗縣長鍾東錦施政的看法，連民進黨議員陳光軒都感受到鍾與前幾任縣長不一樣。鍾東錦剛柔並濟逐步收攏民心，但地方推展建設仍有反彈民意，能否持續逢凶化吉，還待觀察。

鍾東錦直球對決個性，有問題就處理，讓人印象深刻是導演齊柏林兒子齊廷洹今年10月11日苗栗演講遭羞辱靠爸事件，鍾10月15日得知後，第一時間承認「我們的錯」，臉書罪己詔書，17日安排與齊廷洹會面大和解，危機頓時化成轉機，把負面影響降到最低，甚至有加分作用。

這屆縣長選舉之後，苗栗縣政壇劉、黃兩派式微，鍾東錦掌握資源，鍾派人馬成了最強的政治組合，但是鍾認為從來沒有整合問題，例如基層農會下屆選舉，要選總幹事的人都會來拜會，他只有尊重與鼓勵，不會特別去介入；在議會尊重各種聲音、態度柔軟堅定，就事論事以禮相待，地方越來越和諧。

鍾東錦雖在參選縣長時遭國民黨開除黨籍，但向來以藍營大兵自居，操盤總統、立委選舉，藍軍在苗栗縣都獲得勝利，近來地方不斷傳出恢復國民黨競選連任說法，鍾東錦總苦笑，強調希望以無黨籍競選連任，「不要為難國民黨，也不會為難自己」。

政治上鍾東錦強勢有魄力，但在家裡寵妻愛女出了名，鍾也不認為有什麼不對，不諱言「在家裡女兒鍾可可的地位最高，再來是妻子陳美琦，最後才是我！」每次只要妻子、女兒打電話來，都會瞬間變得輕聲細語。

就職2周年，鍾東錦給自己與團隊打了70幾分的成績，民意調查也有高滿意度，下屆參選縣長的對手，也幾乎無人浮出檯面；鍾東錦的連任之路看似平坦，但是近來民間興建土石方資源處理場，及縣府推動農業剩餘資源循環中心案，都遭遇抗爭，效應是否擴散？考驗著鍾東錦。