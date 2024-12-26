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鍾東錦宣示大矽谷計畫 趕上新竹

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦就職2周年，縣府昨舉辦記者會，他牽著妻子陳美琦走紅地毯進場，現場響起如雷掌聲，氣氛熱絡。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦就職2周年，縣府昨舉辦記者會，他牽著妻子陳美琦走紅地毯進場，現場響起如雷掌聲，氣氛熱絡。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣長鍾東錦昨辦就職2周年活動，跟著妻子陳美琦十指交扣走紅地毯進場。他給自己與縣府團隊打70多分，強調「在變得更好之前，沒有終點！」並宣示緊鑼密鼓推動桃竹苗大矽谷計畫，趕上新竹的進度，打造苗栗觀光科技新都心。

鍾東錦與縣府團隊昨天在縣府大廳向鄉親報告施政成果，涵蓋招商躍進、能源轉型、鞏固建設、宜居城市、加值山海觀光等面向，前縣長徐耀昌、立委陳超明等人也受邀見證。鍾認為最大政績亮點是鄉鎮市長參加縣務會議，凝聚共識解決事情，例如敬老禮金縣府、公所一起負擔，讓長輩有感。

未來的施政，鍾東錦喊話中央齊拚建設，苗栗縣警局廳舍老舊，盼快推動遷建至體育場旁，騰出的縣警局計畫蓋總圖書館；縣內如後龍維真國中等校舍老舊，改善經費龐大，也盼中央挹注。

鍾東錦也趁就職2周年致謝賴清德總統兌現桃竹苗大矽谷計畫，縣府整備頭份、竹南及後龍共960公頃儲備用地，緊鑼密鼓規畫配套措施等，並爭取科學園區實驗中學，希望苗栗趕上新竹。

這屆縣長選舉，鍾東錦以無黨籍之姿擊敗藍綠對手。縣議會國民黨團總召集人鄭碧玉肯定鍾2年來非常認真，也有能力，可以傾聽不同的聲音，尤其在教育領域著力甚深，與擔任苗栗縣體育會理事長的議長李文斌合作，激勵體育選手。

無黨籍勤政聯盟總召集人徐永煌給鍾東錦施政打90分，肯定鍾具有宏觀且反應機智、處事能力強，也富有同理心。期許大矽谷計畫及銅鑼科園區通往通霄的聯絡道盡早實現，帶動地方發展。

民進黨議員陳光軒認為，鍾東錦的決策算果斷，資源分配比較過去幾任縣長相對合理，在議會答詢，面對反對派議員，也能不迴避，直球對決答詢，但仍有進步的空間。像是縣府每年預算都有10多億元的剩餘，但他常碰到行政機關反映沒有經費，鍾應更加強調整預算，充分發揮預算效益。

徐耀昌 李文斌 矽谷 賴清德 鍾東錦 陳超明

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