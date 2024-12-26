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觀察站／林姿妙施政亮眼 年底官司牽動2026選戰

聯合報／ 本報記者陳敬丰
宜蘭縣長林姿妙（中）涉貪案下周一審宣判，若遭判貪汙有罪將面臨停職，由副縣長林茂盛（左）代理；她表示相信司法會還清白。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙（中）涉貪案下周一審宣判，若遭判貪汙有罪將面臨停職，由副縣長林茂盛（左）代理；她表示相信司法會還清白。記者陳敬丰／攝影

2024年即將過去，今年的最後一天恐怕是林姿妙最難忘的跨年，31日的判決不僅決定林的政治生涯，也將提前牽動2026宜蘭縣長選戰，林姿妙第二任期頂住官司，留下施政亮點，但若遭判有罪仍是不可承受之重，甚至左右藍綠白布局。

林姿妙先夫省議員林明正1994年過世，她繼承遺志，以親民體貼的形象席捲宜蘭政壇，從縣議員到羅東鎮長一路勝選，2018年縣長選舉挑戰民進黨時任立法委員陳歐珀，豪取12萬3千票大勝對手超過10個百分點，終結綠營9年執政。

2022年拚連任是林姿妙重大考驗，競選期間遭檢廉搜索、傳喚，更在選前一周遭起訴貪汙治罪條例收賄罪，被對手民進黨時任宜蘭市長江聰淵重點攻擊；林最後獲得11萬9千票，甩開江超過2萬票，成為40年來首名連任的國民黨籍縣長。

連任成功的林姿妙仍得面對官司，縣府多名局處長涉案，2年來持續出庭，團隊蒙上陰影；另方面，林第二任期有不少亮點，持續推動營養午餐免費等福利政策，宜蘭、羅東新轉運站相繼啟用，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等重大建設穩定推進。

藍營人士觀察，林姿妙認真、親切的特質是最大武器，也是她突破宜蘭綠大於藍的政治版圖、身陷官司仍成功連任關鍵；然而這張牌可能是神主牌，可能是悲情牌，甚至可能是張棄牌，一審判決的結果勢必改變藍營布局2026的方式。

綠營年初宣示奪回宜蘭，賴清德總統數次下鄉，政務委員陳金德、前立委陳歐珀等人動作頻頻，可謂志在必得；白營今年總統大選宜蘭得票率超過26%，也早早宣布不會缺席2026。國民黨要想守住，須及早迎戰這場蘭陽平原的百里侯之戰。

成功 林姿妙 高鐵延伸宜蘭

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