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交通民生亮點多 林姿妙打造宜蘭幸福城

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭縣長林姿妙昨就職6周年，細數重大建設，也強調司法會還她清白。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙昨就職6周年，細數重大建設，也強調司法會還她清白。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣長林姿妙昨天就職滿6周年，在縣府縣民大廳開記者會細數執政亮點，包含重大交通建設如成功爭取高鐵延伸宜蘭鐵路高架化和免費營養午餐、提高育嬰津貼等，要讓宜蘭穩居六都之外全國最幸福縣市。

林姿妙昨和副縣長林茂盛及局處首長攜手拿宜蘭特色漁法「牽罟」，象徵團結合作；面對涉犯貪汙治罪條例遭到起訴，本月31日宜蘭地院一審宣判，林昨也堅定地說「相信司法會還我清白，我正派經營，謝謝大家。」

交通建設部分，林姿妙表示，任內推動高鐵延伸宜蘭，發展為東部轉運中心，並爭取鐵路高架化，縫合鐵路兩側都市發展，2項重大建設都已排上日程；台62線延伸宜蘭、國5銜接蘇花改、蘇花安、冬山交流道等也陸續推動，已經完成的建設則有宜蘭、羅東新轉運站以及北北基桃宜TPASS通勤月票。

民生福祉方面，教育政策的免費營養午餐是一大亮點，也提高育嬰津貼、推動月嫂安心到宅服務，增加托育名額減輕家庭負擔，並推出長青食堂2.0、健康存錢筒、高齡生活大學3.0等計畫因應高齡化社會。

林姿妙指出，環境永續是施政核心之一，大同鄉成為全國第一個通過認證的淨零示範鄉鎮，清水地熱則是全國第一座地熱發電廠，還有分洪堰微水力發電等，讓宜蘭成為綠能典範；縣府也建五結防潮閘門、蘇澳溪分洪道等水利工程，打造韌性城市。

林姿妙表示，觀光是宜蘭重要產業，除了持續舉辦綠博、童玩節、媽祖文化節與蘭陽溫泉季四大旗艦活動，也打造頭城五漁鐵等觀光新亮點。

國民黨縣議會黨團副書記長楊弘旻稱讚，林姿妙第二任期和第一任期一樣打拚，沒有因連任成功乃至官司纏身有所懈怠，親自到交通部爭取冬山交流道等重要建設，也勤跑地方的工程、會勘，認真推動各項建設與計畫，讓世界看到宜蘭，地方無論黨派大多對她抱持正面看法。

民進黨籍縣議員陳文昌則認為，林姿妙任內雖無嚴重的施政缺失，卻也看不出有什麼重大建設，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等其實都是配合中央既定的建設，比起陳定南、游錫堃等政績卓著的縣長，歷史定位比較不清楚。

林姿妙 鐵路高架化 高鐵延伸宜蘭

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