交通民生亮點多 林姿妙打造宜蘭幸福城

宜蘭縣長林姿妙昨天就職滿6周年，在縣府縣民大廳開記者會細數執政亮點，包含重大交通建設如成功爭取高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化和免費營養午餐、提高育嬰津貼等，要讓宜蘭穩居六都之外全國最幸福縣市。

林姿妙昨和副縣長林茂盛及局處首長攜手拿宜蘭特色漁法「牽罟」，象徵團結合作；面對涉犯貪汙治罪條例遭到起訴，本月31日宜蘭地院一審宣判，林昨也堅定地說「相信司法會還我清白，我正派經營，謝謝大家。」

交通建設部分，林姿妙表示，任內推動高鐵延伸宜蘭，發展為東部轉運中心，並爭取鐵路高架化，縫合鐵路兩側都市發展，2項重大建設都已排上日程；台62線延伸宜蘭、國5銜接蘇花改、蘇花安、冬山交流道等也陸續推動，已經完成的建設則有宜蘭、羅東新轉運站以及北北基桃宜TPASS通勤月票。

民生福祉方面，教育政策的免費營養午餐是一大亮點，也提高育嬰津貼、推動月嫂安心到宅服務，增加托育名額減輕家庭負擔，並推出長青食堂2.0、健康存錢筒、高齡生活大學3.0等計畫因應高齡化社會。

林姿妙指出，環境永續是施政核心之一，大同鄉成為全國第一個通過認證的淨零示範鄉鎮，清水地熱則是全國第一座地熱發電廠，還有分洪堰微水力發電等，讓宜蘭成為綠能典範；縣府也建五結防潮閘門、蘇澳溪分洪道等水利工程，打造韌性城市。

林姿妙表示，觀光是宜蘭重要產業，除了持續舉辦綠博、童玩節、媽祖文化節與蘭陽溫泉季四大旗艦活動，也打造頭城五漁鐵等觀光新亮點。

國民黨縣議會黨團副書記長楊弘旻稱讚，林姿妙第二任期和第一任期一樣打拚，沒有因連任成功乃至官司纏身有所懈怠，親自到交通部爭取冬山交流道等重要建設，也勤跑地方的工程、會勘，認真推動各項建設與計畫，讓世界看到宜蘭，地方無論黨派大多對她抱持正面看法。

民進黨籍縣議員陳文昌則認為，林姿妙任內雖無嚴重的施政缺失，卻也看不出有什麼重大建設，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等其實都是配合中央既定的建設，比起陳定南、游錫堃等政績卓著的縣長，歷史定位比較不清楚。