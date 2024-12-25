影／施政6周年對照2018就職！盧秀燕穿搭小巧思 觀禮贈品換成包裝米

台中市長盧秀燕今天舉行施政六周年成果記者會，會前宣布dress code 為與會者一律穿著白襯衫加卡其褲，對照2018年她就職第一天穿著西裝外套搭配淺藍色襯衫以及牛仔褲，就職記者會總給民眾與眾不同的彩蛋。

每年的12月25日是市長就職週年，2018年盧秀燕就職致詞宣誓改善空污的決心，並準備1萬瓶的「谷關空氣」贈予市民，不料民眾褒貶不一。網路上討論度最高的就是拿來當作交換禮物派對中的驚喜，也常常成為網友調侃的最糗伴手禮。今年則採取保守方式，改為贈送包裝米，也與「種下希望 榮耀台中」 相呼應。

盧秀燕與列席官員除了穿著發揮小巧思外，也在記者會上宣布台中捷運藍線開工以及規劃全台第二顆大巨蛋在台中實現。她並表示各項選前政見提早實現，除了讓民眾感受到她在市政的積極之外，也格外體會到她對於未來大位的提早布局。