回顧盧秀燕6年施政…綠批撒幣墊高滿意度、藍讚建設讓台中不一樣

中央社／ 台中25日電
台中市長盧秀燕今天就職滿6年。聯合報系記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天就職滿6年。聯合報系記者陳秋雲／攝影

台中市盧秀燕今天就職滿6年。民進黨議員指出，撒幣式墊高個人滿意度，無助拉近城鄉差距；國民黨議員則認為，多項建設陸續開工、完工，打通城市發展任督二脈。

連任台中市長的盧秀燕今天下午在台中市府廣場舉行就職6週年記者會，市府團隊全員身穿白襯衫及卡其色長褲出席，盧秀燕以「種下希望 榮耀台中」為主題，在會中報告6年來的施政成果及未來展望。

對於盧秀燕6年來施政表現，民進黨市議員林德宇、周永鴻認為，盧秀燕無視城鄉仍存在差距、基礎建設不足，市府卻花新台幣18億作購物節摸彩，營造小確幸。

民進黨議員陳俞融提到，台中交通持續惡化，行人死傷人數居六都之首，中捷發生亮槍、砍人，學童遭狼教練猥褻等，荒誕情事讓民眾質疑市府治理能力。

國民黨議員吳瓊華、陳文政則讚許盧秀燕讓台中變得不一樣。吳瓊華指出，盧秀燕施政戰戰兢兢，透過民調讓市民了解施政成績，她常在坊間聽到民眾閒聊時，稱讚市長這幾年做得不錯。

陳文政則說，盧秀燕讓延宕多年建設都已陸續開工、完工，如綠美圖、巨蛋、會展中心等，對城市的發展如同打通任督二脈，施政如何市民感受最深，城市光榮感提升，也讓許多人以身為台中人為榮。

台中市 國民黨 民進黨 盧秀燕 議員

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