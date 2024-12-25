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盼「不只是畫餅」 張善政就職2年盤點團隊績效：住桃園幸不幸福最重要

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政說明2年重大建設成果。記者鄭國樑／攝影
張善政說明2年重大建設成果。記者鄭國樑／攝影

桃園市政會議今天移往捷運綠線北機廠舉行，現場還布置市長張善政團隊就職兩周年建設成果大幅靜態、動態畫面。張善政盤點和列舉兩年來團隊建設成績，強調不在乎人家認不認得他，在乎的是大家覺得住在桃園幸不幸福，這個最重要。

張善政說，每位局處長和團隊成員都是廣義的工程師，過去兩年各局處「廣義工程師」的成果，包括解決代理教師同工不同酬的問題，還有改裝汽機車噪音呼嘯擾人，透過科技執法希望杜絕不合理、違法違規的現象。杜絕過程溯根，發現像汽車改裝引發噪音有交通法規方面的問題。兩位副市長代表他到行政院開院會，反映很多中央的法規漏洞，其中汽車跟機車檢驗就是一個漏洞，所以中央現在也修法了。

張善政並舉例中壢新明市場改建、樂天球場（桃園國際棒球場）場地積水、大崗高中校地徵收問題，指出大家都知道中壢新明市場過去30年的問題一直沒解決，市府團隊幾個月前解決了。

樂天球場下了大雨積水排不掉、座椅老舊，體育局發揮創意跟球團、體育署、職棒四方合作順利解決。蓋大崗高中取得土地要花很多錢，市府用容移代金的方式，不要花錢就可以取得土地。

在瓶頸道路整治方面，張善政舉例龜山區鄉親多知道青山路常常是交通瓶頸，坡度也很陡，工務局也發揮創意改善青山路，經費比原來預估的少。

在醫療資源方面，張善政指出過去40年，桃園的醫療資源嚴重不足，雖然有林口長庚那麼好那麼大的醫院卻是全台灣的醫院，各縣市都用，桃園醫療資源分配因此很受限制與缺乏，經爭取衛福部同意原有兩個醫療次分區劃為3個，可以增加上千個病床，也有機會成立等待多年的市立醫院。

張善政也說明公費篩檢費癌，守護市民健康的成果，表示去年篩檢兩萬多人，今年還會繼續篩檢。超過100人必須馬上手術，已篩檢的市民有1千多人要長期追蹤，背後代表100多、1千多個家庭。

張善政另指出，桃園美術館到對面的兒童美術館，曾經規畫一座空橋跨越大馬路和口捷運，當初設計的時候因為預算不夠，橋不見了。兩個美術館原來期待1加1可以大於2，後來沒有大於2，他上任後現在把空橋放回來，前一陣子已經動工。

在捷運綠線，張善政表示北機場接近完工，向韓國訂購的第一輛列車也提前進廠，期待後年（2026）的此時列車已經行駛主線軌道，兩年前北機廠工程還是「死結」，他上任後和團隊用專業解決問題，不然通車遙遙無期，捷工局打拚下，後年這個時候可以通車。

張善政指出，市府的預算與人力有限，面對與日俱增的問題和建設，必須借重智慧科技，用一樣的人力甚至更少的經費，解決更多的問題。建設要看未來10年、20年，而且畫餅不能充飢。他希望不只是畫餅，要能夠做出非常可口又做得出的餅，讓市民知道「未來的餅非常可口，現在吃到嘴邊的餅也一樣可口」。

團隊 張善政 捷運 桃園

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