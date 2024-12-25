聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭縣長林姿妙第二任期 藍讚認真如第一任期、綠批無重要作為

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙就職6周年，藍營讚她第二任期依舊打拚、未受官司影響，綠營則認為作為有限、重要建設多是配合中央。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙就職6周年，藍營讚她第二任期依舊打拚、未受官司影響，綠營則認為作為有限、重要建設多是配合中央。記者陳敬丰／攝影

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙就職六周年，任內爭取高鐵延伸宜蘭等重大建設，也推動營養午餐免費等民生福利。藍營稱讚，林第二任期依舊打拚，未受官司影響持續推動縣政；綠營則認為，重大建設都僅是配合中央推動，林姿妙6年間並未留下重要歷史定位。

林姿妙2018年擊敗民進黨時任立法委員陳歐珀當選宜蘭縣長，2022年拚連任，競選期間遭檢方依涉犯貪汙收賄等罪起訴，仍以超過50%的得票率擊敗民進黨推出的時任宜蘭市長江聰淵，成為1981年陳定南以無黨籍身分當選縣長以來，第一個連任成功的國民黨籍縣長。

林姿妙今天向縣民報告6年施政重點，交通部份包含爭取高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化，啟用宜蘭與羅東新轉運站、北北基桃宜通勤月票，教育部分提出營養午餐免費、讀書免費，社福方面推動提高育兒津貼與長照，產業部分則完成頭城五漁鐵等觀光新亮點。

國民黨縣議會黨團副書記長楊弘旻稱讚，林姿妙第二任期和第一任期一樣打拚，沒有因為連任成功乃至官司纏身有所懈怠，親自到交通部爭取冬山交流道等重要建設，也勤跑地方的工程、會勘，認真推動各項建設與計畫，讓世界看到宜蘭，地方無論黨派大多對她抱持正面看法。

民進黨籍縣議員、前議長陳文昌則認為，林姿妙任內雖無嚴重施政缺失，卻也看不出有什麼重大建設，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等其實都是配合中央既定的建設，林自己拿得出手的，就是營養午餐和讀書免費，比起陳定南、游錫堃等政績卓著的縣長，歷史定位較不清楚。

林姿妙下周二（31日）將面對涉貪案一審判決，若遭判貪汙有罪將被停職，由副縣長林茂盛代理。這場官司牽涉多名局處長，地方人士表示，2年來整個縣府團隊無可避免地受到影響，許多公務員不敢有所作為，「是縣民最大的痛」，無論結果如何，都希望縣府盡快擺脫這場陰霾。

國民黨 林姿妙 民進黨 高鐵延伸宜蘭

延伸閱讀

就職六周年 林姿妙交通、民生多項亮點打造幸福宜蘭

林姿妙就職六周年 涉貪案下周二宣判...她吐露心情

整合困難…賴總統排除障礙勸「他」選宜蘭縣長 但地方意見分歧

宜蘭160艘漁船投入環保艦隊清除海廢20噸 今表揚最厲害前3名

相關新聞

施政六周年 盧秀燕引「稻穗哲學」再推亮點

台中市政府舉行施政六周年成果記者會，一個月來中市連續四項民調連拿第一，尤其經濟日報幸福大調查13年來首次掄冠，市長盧秀燕...

鍾東錦宣示大矽谷計畫 趕上新竹

苗栗縣長鍾東錦昨辦就職2周年活動，跟著妻子陳美琦十指交扣走紅地毯進場。他給自己與縣府團隊打70多分，強調「在變得更好之前...

人物側寫／鍾東錦強勢也勇於承擔 爭議建設待考驗

「他勇於擔當，也願意面對過失」。苗栗縣議會7連霸無黨籍資深議員禹耀東一句話說出對苗栗縣長鍾東錦施政的看法，連民進黨議員陳...

黃敏惠3路並進 再造永續嘉義市

嘉義市長黃敏惠就職6周年喊出「再造」，以「環境有保護、社會增進步、經濟大發展」並進；中央近年灌注資源給鄰近嘉縣，嘉市機能...

觀察站／守住藍營灘頭堡 黃敏惠下一步受矚目

黃敏惠翻轉民主聖地、綠大於藍的嘉義市政治板塊，當4任市長締造地方自治紀綠，民調支持度居高不墜、施政績效屢獲獎，「只有黃敏...

交通民生亮點多 林姿妙打造宜蘭幸福城

宜蘭縣長林姿妙昨天就職滿6周年，在縣府縣民大廳開記者會細數執政亮點，包含重大交通建設如成功爭取高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。