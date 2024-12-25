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今年縣市幸福指數獲第2！黃敏惠施政6周年謝市民 盼「再造」永續嘉義市

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市施政6周年上，黃敏惠拼起「嘉」字中心位置的大同心圓，如同「桶箍」一般，統合市府團隊，為市政掌舵。記者李宗祐／攝影
嘉義市施政6周年上，黃敏惠拼起「嘉」字中心位置的大同心圓，如同「桶箍」一般，統合市府團隊，為市政掌舵。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠今天帶領市府團隊於市府中庭，向市民報告施政6周年的成果，未來將以「再造」為主題，延續「新永續，出發」蓄積的能量，力拼「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」齊頭並進再造高峰。執政期間獲幸福城市、施政滿意度等多項獎項，黃敏惠說，市民的信任和支持，6年來才能在各方面成就嘉義市。

上午6周年活動以華人首席沙畫大師莊明達的6幕沙畫作品揭開序幕，點出嘉義市作為林鐵起點的重要地位，市長黃敏惠將永續融入城市治理，積沙成塔，逐步帶領「小城市 大創新」的歷程。另透過市政成果紀錄影片，細數嘉義市布建綠色公共運輸、打造新舊融合木都、建構具韌性的城市，打造高齡友善樂齡勇壯城，透過「青年創業、場域創生、文旅創新」帶動城市邁步向前的豐碩成果。

黃敏惠表示，深知市民的期望與托負，再次回任市長，面對激烈的城市競爭，市府團隊卯足全力，讓《Fighting+1》、《凝聚城市的力量》讓嘉義市《超越》嘉義市，接軌國際淨零永續步伐，大步邁向《新永續 出發》。施政6週年以《再造》為題，讓「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」三者齊頭並進，成就城市「再造」。

《經濟日報》日前公布2024縣市幸福指數大調查，嘉義市獲全台第二、非六都第一名；施政滿意度更以83.3%的高滿意度奪得全台第一，12面向民調連續2年蟬聯第一，當中「政府作為」、「服務可近性」更是贏得滿分評價，連年亮眼表現讓嘉義市獲評為「幸福常勝軍」。

黃敏惠說，感謝市民的信任和支持，6年來才能在各方面成就嘉義市，讓每次得到滿意度、嘉義市的招牌、成果都被看到。也感謝議會與市府攜手創下佳績，讓嘉義市被看見，找回城市的光榮感，一步一腳印的辛苦過後，幸福的果實更令人倍感甜美、珍惜。

活動中市府團隊共同堆疊起象徵永續、多元的繽紛「嘉」字拼圖，由黃敏惠拼起「嘉」字中心位置的大同心圓，如同「桶箍」一般，統合市府團隊，為市政掌舵，讓嘉義市走在正確的道路上，帶領城市永續幸福。

嘉義市長黃敏惠施政6周年與市府團隊大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年與市府團隊大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年，今天於市府中庭向市民報告施政成果。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年，今天於市府中庭向市民報告施政成果。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年活動大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年活動大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年，向市民報告施政成果，未來將以「再造」為題，再造高峰。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年，向市民報告施政成果，未來將以「再造」為題，再造高峰。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年，統合市府團隊，為市政掌舵，讓嘉義市走在正確的道路上，帶領城市永續幸福。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年，統合市府團隊，為市政掌舵，讓嘉義市走在正確的道路上，帶領城市永續幸福。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年，今天於市府中庭向市民報告施政成果。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠施政6周年，今天於市府中庭向市民報告施政成果。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，施政6周年的成果，要感謝市民信任與支持。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，施政6周年的成果，要感謝市民信任與支持。記者李宗祐／攝影

嘉義 團隊 永續 黃敏惠

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