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引「稻穗彎腰」哲學！盧秀燕施政6周年 繼續播下希望種子、更謙卑

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕六周年施政報告泡泡，盧市長說她的政見都已兌現，未來要做更多，越多越好。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕六周年施政報告泡泡，盧市長說她的政見都已兌現，未來要做更多，越多越好。記者黃仲裕／攝影

台中市政府以「種下希望 榮耀台中」為題，舉行施政六周年成果記者會，市長盧秀燕說，市府團隊在一個月內連續獲得4項施政民調冠軍，並宣布敬老卡加碼2億、好孕專車加凍精凍卵經費、外國落籍人士可享公車優惠，藍線明年動工。

盧秀燕引用引用「稻穗彎腰哲學」強調市府不因目前成就而自滿，反而會更加謙卑，繼續播下希望種子，讓台中越來越好。

盧秀燕指出，明年將是台中建設豐收的一年，包括國際會展中心、綠美圖、台中海洋館、東勢許良宇圖書館、老人復健綜合醫院等重大建設相繼啟用，捷運藍線也正式開工，並成立台中市捷運工程局，全力推動城市交通與捷運路網的完善；此外備受矚目的台中巨蛋建設中，更規劃建設全台第二顆大巨蛋，為台中注入國際級競爭力。

盧秀燕表示，目前她的政見都已兌現，但做越多越好。未來政策創新方面，市府將推出專為準媽媽設計的「好孕專車」，每位孕媽咪最高補助6,000元交通津貼；針對因癌症治療損害生育能力的市民，市府提供全國最高金額的凍卵與凍精補助，分別達5萬元與8,000元，幫助市民圓夢。此外，雙十公車優惠政策明年將延伸至持永久居留證的國際人士，並推出「市民限定乘車碼」，讓市民透過手機即可享有便捷的優惠服務。

回顧六年來施政表示，這段期間，台中市逐步實現繁榮、溫暖、陽光、安全、宜居與希望等六大幸福支柱，展現出市府團隊不懈的努力與市民的共同參與。

繁榮經濟方面，台中市連續14季蟬聯六都經濟指標第一，吸引台積電、美光等科技大廠落腳，打造世界級的產業聚落；同時，市府成功落實「公托倍倍增」及「區區親子館」政策，讓親子館數量增加至17間、公托機構達45處，為年輕家庭提供全方位的支持，讓這座城市充滿溫暖。

此外，盧秀燕也強調施政的陽光透明，她就任市長後，推動多項陽光政策，包括市政會議全程直播，讓市民透過直播觀看瞭解市府通過的重要人事案、法律案及預算案內容，並公開市府對外簽訂的合作備忘錄(MOU)，現在已公開150筆以上，接受民眾檢驗，打造最公開透明的治理環境。

為守護市民安全，市府團隊努力改善治安，包括全般刑案、全般竊盜案等數據都創下新低紀錄，去年更獲得「遠見雜誌」肯定，台中治安項目榮獲全國第一。

守護行人安全更是責無旁貸，63處易肇事路口在今年底已全數完成，展現市府守護行人的決心與行動力；去年食安查驗8萬3千多件，稽查量能同樣是全國第一，讓市民飲食更安心。

在宜居城市的打造上，市府推出全台最便宜的雙十公車政策，推動軟埤仔溪整治與205座公園的新闢或改造，並以燈區布置重現水岸花都的浪漫氛圍。市府堅持「以氣換煤」，逐年改善空氣品質，讓市民不再「用肺發電」。

此外，台中購物節、熱氣球嘉年華等活動更讓台中成為全台最大的慶典城市，入選Agoda全球旅宿最平價前十大，成為國內外遊客心目中的首選目的地。

台中市長盧秀燕剛滿兩個月的市民baby合照。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕剛滿兩個月的市民baby合照。記者陳秋雲／攝影
台中市6周年施政報告，市府團隊專白上衣、卡其褲，盧秀燕引用「稻穗彎腰哲學」 播下希望種子更謙卑。記者黃仲裕／攝影
台中市6周年施政報告，市府團隊專白上衣、卡其褲，盧秀燕引用「稻穗彎腰哲學」 播下希望種子更謙卑。記者黃仲裕／攝影

台中市 團隊 盧秀燕

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