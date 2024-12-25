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2周年成果展桃市政會議移北機廠 張善政：這裡曾是死結

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政與市府團隊在捷運綠線第一輛列車前合影，也等於宣布列車如期進北機廠。記者鄭國樑／攝影
張善政與市府團隊在捷運綠線第一輛列車前合影，也等於宣布列車如期進北機廠。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天就職兩周年，市府市政會議移至捷運綠線北機廠舉行，同時首次公開才進廠的捷運綠線第一輛列車，紫、相間鮮艷的色彩相當搶眼。

張善政強調，北機廠一度是綠線的「死結」，他上任後和市府團隊用專業解決問題，不但克服困難，還讓列車提早在今年底交車，以便後續靜態、動態測試。他期許市府各局處能用打開死結精神，實事求是，做好每一項工作。

張善政兩年施政報告時，舉例過去兩年擴大肺癌公費篩檢等10項重大政見、建設，從問題、解方、成果表現政績，並導入智慧科技，打造智慧幸福的的桃園。

他期勉局長處長，不是像他學土木才能成為工程師，「每位局處長都是廣義的工程師」，當你有一項政策從孕育到規畫、落實，這和工程師做的是一模一樣的流程，政策做出來的成果也相當於工程的實體。

張善政強調，工程師的的特性就是「實事求是」不會做秀，做到什麼地步就講到什麼地步，現場捷運綠線北機廠的進度就是大家看到的，沒有做任何裝飾好像已經落成，明年、後年會有不同的風貌，所以他期勉局處長要用廣義工程師的心態做事情，這是很重要的精神。

張善政說明市政會議為什麼要移到北機廠，因為這裡是未來捷運綠線的維修、暫放、中控中心、電力設備所在。兩年前他上任時，這裡是綠線的「死結（指土質鬆軟、4大中心建築幾乎零進度）」，問題不解決的話通遙遙無期，市府新團隊捷工局的同仁發揮專業精神，實事求是，為每個問題找出解的方案，打開死結和瓶頸，讓工程能順利往前推動，甚至將來能提前通車。

張善政表示，打開北機廠的「死結」不但是捷工局專業努力的表現，也是市府團隊過去兩年實事求是精神的展現，很多局處過去兩年也很辛苦，也展現不同的成果，讓外界了解市府各局處的施政成果。所以市政府會議移到北機廠舉行，並布置兩年的施政成果畫面和報告，是回顧也是感恩，他希望政績能讓市民滿意，不過施政看的不只4年、8年，要看20年甚至更久。

張善政分享過去10項重大建設成果，同時期許團隊不要只看四年八年的建設，要看到20年甚至更久。記者鄭國樑／攝影
張善政分享過去10項重大建設成果，同時期許團隊不要只看四年八年的建設，要看到20年甚至更久。記者鄭國樑／攝影
桃園捷運綠線第一輛列車進北機廠，兌現張善政年底進廠準備做靜態動態測試的承諾。記者鄭國樑／攝影
桃園捷運綠線第一輛列車進北機廠，兌現張善政年底進廠準備做靜態動態測試的承諾。記者鄭國樑／攝影

團隊 張善政 捷運

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