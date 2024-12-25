就職六周年 林姿妙交通、民生多項亮點打造幸福宜蘭

宜蘭縣長林姿妙今天就職滿六周年，向縣民報告6年來各項施政，包含重大交通建設如成功爭取高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化，民生福利如免費營養午餐、提高育嬰津貼，以及觀光、產業等多項亮點，讓宜蘭穩居六都之外全國最幸福縣市。

林姿妙今天上午在縣民大廳舉辦記者會，和副縣長林茂盛、秘書長吳志宏以及21局處長攜手拿起宜蘭特色漁法「牽罟」，象徵團結攜手合作，在交通建設、民生福祉、環境永續、經濟發展與觀光亮點等領域成果豐碩，盼繼續秉持用心關懷、創新挑戰的精神服務縣民，拚出宜蘭好生活。

交通建設部分，林姿妙表示任內推動高鐵延伸宜蘭，發展為東部轉運中心，並爭取鐵路高架化，縫合鐵路兩側都市發展，2項重大建設都已排上日程，台62線延伸宜蘭、國5銜接蘇花改、蘇花安、冬山交流道等也陸續推動；已經完成的建設則有宜蘭、羅東新轉運站，以及北北基桃宜TPASS通勤月票。

民生福祉方面，教育政策的免費營養午餐是一大亮點，也透過廚藝及品管升級計畫持續為品質把關；林姿妙也提高育嬰津貼、推動月嫂安心到宅服務，增加托育名額減輕家庭負擔，並推出長青食堂2.0、健康存錢筒、高齡生活大學3.0等計畫因應高齡化社會。

林姿妙指出，環境永續是施政核心之一，大同鄉成為全國首個通過認證的淨零示範鄉鎮，清水地熱則是全國第一座地熱發電廠，還有分洪堰微水力發電等，讓宜蘭成為綠能典範；縣府也興建五結防潮閘門、蘇澳溪分洪道等水利工程，打造韌性城市。

經濟發展部分，林姿妙表示任內遵守財政紀律，提前4年達成還債目標，推動地方產業創新研發計畫（SBIR），闢建一結工業區、建成梗枋漁港卸魚場等；觀光是宜蘭重要產業，除了持續舉辦綠博、童玩節、媽祖文化節與蘭陽溫泉季四大旗艦活動，也打造頭城五漁鐵等觀光新亮點。