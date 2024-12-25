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上任6周年 黃偉哲宣示建設「大曾文區」均衡台南區域發展

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲宣示「曾文市政願景園區」打造為大曾文區發展指標建設。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲宣示「曾文市政願景園區」打造為大曾文區發展指標建設。圖／台南市政府提供

台市長黃偉哲就職6周年，宣布第三市政中心的後續計畫，由台南首府大學退場後成立的「曾文市政願景園區」，將是市府對大曾文區域發展的承諾，展現活化大學退場校舍、節省新建廳舍經費的新典範，為均衡區域發展樹立新標竿。

黃偉哲強調，地方平衡發展是城市治理的核心目標。自台灣首府大學退場後，他親自向行政院爭取市府接管校地，推動校舍轉型活化，同時減輕新建廳舍的財政負擔。此計畫獲中央大力支持，成功將台灣首件大學退場校舍改造為第三市政中心，並於今年8月底正式啟用，服務大曾文溪地區的民眾。

財政稅務局指出，曾文市政願景園區位於麻豆區及周邊地區的交通樞紐，占地16.53公頃，樓地板面積達2.8萬坪。園區規劃提供涵蓋幼兒、青年、銀髮族等全齡層的公共服務，自今年以來已吸引數千人參與「城市心願景」活動，促進民眾與園區的互動，並邀請居民共同參與未來發展。

園區第一階段服務已於今年啟動，設有住宅補助服務中心、身心障礙者服務中心、社會福利服務中心、實物愛心銀行、樂齡學習示範中心及數位機會中心等。

明年第二階段將引進更多設施，包括親子悠遊館、托嬰中心、室內羽球館、勞工學苑及文化部聯合典藏中心等。第三階段計畫於2026年完成，預計新增健身中心、戶外球場、多元住宿中心、勞工局職安健康處與原民會部落大學等設施。屆時，園區將容納約850名進駐人員，進一步帶動地方繁榮。

為提升園區便利性，交通局在園區內設置的YouBike租借站已於近期啟用，方便市民洽公與休閒使用。黃偉哲表示，曾文市政願景園區不僅是大曾文區發展的指標建設，更為全國大學退場校舍活化樹立了成功範例，期待未來園區能持續助力地方經濟與社會發展，成為台南均衡發展的典範。

台南市長黃偉哲（中）宣示「曾文市政願景園區」打造為大曾文區發展指標建設。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）宣示「曾文市政願景園區」打造為大曾文區發展指標建設。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲宣示「曾文市政願景園區」打造為大曾文區發展指標建設。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲宣示「曾文市政願景園區」打造為大曾文區發展指標建設。圖／台南市政府提供

大學退場 曾文 願景

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