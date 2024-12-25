聽新聞
0:00 / 0:00

林姿妙就職六周年 涉貪案下周二宣判...她吐露心情

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙（中）涉貪案下周一審宣判，若遭判貪汙有罪將面臨停職，由副縣長林茂盛（左）代理；她表示相信司法會還清白。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙（中）涉貪案下周一審宣判，若遭判貪汙有罪將面臨停職，由副縣長林茂盛（左）代理；她表示相信司法會還清白。記者陳敬丰／攝影

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙今天就任六周年，在宜蘭縣府說明6年施政成績。她涉犯貪汙治罪條例遭起訴，下周二31日宜蘭地院一審宣判，若判貪汙有罪將面臨停職；林堅定地說，相信司法會還她清白，她正派經營，謝謝大家。

林姿妙遭控指示縣府局處長違法認定地主陳正勲等人免課土地增值稅，換取免費使用陳的另一塊土地當作競選總部，涉犯貪汙治罪條例收賄罪；此外她也被控公務員財產來源不明、特殊洗錢等罪，檢方求處有期徒刑20年。林案涉案人士眾多，包括林姿妙的女兒林羿伶、縣府局處長共15名被告遭起訴。

宜蘭地方法院10月底諭知，12月31日下午2時半宣判林姿妙涉貪案。根據地方制度法，林姿妙一審若被宣判貪汙有罪，將遭停職，由副縣長林茂盛代理。

林姿妙今天被問及面臨宣判的心情，她說，「相信司法還我清白，正派經營，謝謝大家」。

宜蘭 林姿妙 貪汙

延伸閱讀

拚春節觀光！宜蘭祭出大禮包 消費滿500元抽69萬汽車

宜蘭160艘漁船投入環保艦隊清除海廢20噸 今表揚最厲害前3名

宜蘭鐵道通車百年 蒸機女王與百年前首發列車同時間進站

涉貪遭求刑20年…宜蘭縣長林姿妙議會答詢 數度喊冤：沒做壞事

相關新聞

施政六周年 盧秀燕引「稻穗哲學」再推亮點

台中市政府舉行施政六周年成果記者會，一個月來中市連續四項民調連拿第一，尤其經濟日報幸福大調查13年來首次掄冠，市長盧秀燕...

鍾東錦宣示大矽谷計畫 趕上新竹

苗栗縣長鍾東錦昨辦就職2周年活動，跟著妻子陳美琦十指交扣走紅地毯進場。他給自己與縣府團隊打70多分，強調「在變得更好之前...

人物側寫／鍾東錦強勢也勇於承擔 爭議建設待考驗

「他勇於擔當，也願意面對過失」。苗栗縣議會7連霸無黨籍資深議員禹耀東一句話說出對苗栗縣長鍾東錦施政的看法，連民進黨議員陳...

黃敏惠3路並進 再造永續嘉義市

嘉義市長黃敏惠就職6周年喊出「再造」，以「環境有保護、社會增進步、經濟大發展」並進；中央近年灌注資源給鄰近嘉縣，嘉市機能...

觀察站／守住藍營灘頭堡 黃敏惠下一步受矚目

黃敏惠翻轉民主聖地、綠大於藍的嘉義市政治板塊，當4任市長締造地方自治紀綠，民調支持度居高不墜、施政績效屢獲獎，「只有黃敏...

交通民生亮點多 林姿妙打造宜蘭幸福城

宜蘭縣長林姿妙昨天就職滿6周年，在縣府縣民大廳開記者會細數執政亮點，包含重大交通建設如成功爭取高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。