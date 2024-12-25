專訪／2026續拚桃園市長連任？張善政鬆口了

桃園市長張善政今天就職滿2周年，進入任期下半場，還有隨之而來的2026年縣市長選舉，他接受本報專訪說「不太想去談選舉，老實說最後看民調，民調不好就沒得選」，期待連任是順其自然的。但在被問到大家都看好您能連任時？張善政露出笑容，直覺回應「我也這樣希望。」

張善政2022年首度參選桃園市長，以五成二過半得票率，擊敗民進黨籍提名的前立委鄭運鵬四成得票率，成功替國民黨收復桃園，也是張從政生涯中首任民選公職。民進黨部分隨前市長鄭文燦涉貪重傷，下屆桃園市長一役，綠營尚無強棒人選浮出檯面。

張善政上任以來施政強調厚植桃園的發展根基，讓桃園未來20年穩健成長，被問到是否是為了競選連任做好準備？張直言，許多計畫、建設到了2030年也做不出來，像是鐵路地下化最快2033年通車，但上面土地必須現在及早規畫，包含都市計畫、交通規畫牽涉到都市發展，「我們要看的眼光是未來20年，不是4年、8年」。

也因此，張善政說，他特別要求市府團隊的局處長有企圖心、有責任感，做的事情是替為20年後的桃園打基礎，「不能只看4年、8年，這樣非常短視」。

張善政雖未正面表態爭取連任，但在接受專訪時，也語帶伏筆地說「希望連任是很自然的事情，不是強求的」。並強調自己其實不太想去談選舉，因為老實說到時候看民調，民調不好，自然就沒得選（連任）。

張善政並自信地表示，市府的施政規畫都非常正確，沒有翻盤空間，也是最好的方案，自己不可能做到三任或四任市長，無論是做兩任或一任市長，現階段就是把基礎規畫做好，讓接棒者一定要埋單。若不埋單，市民眼睛都很亮，不會接受的。

從閣揆到直轄市長，張善政自認像是一名舵手，「市政府就像是開著一條船，每個人都是划船手，各自需要出力」，自己身為舵手引領大家往前行。他把市府團隊當朋友，而非上對下命令，自己過去在行政院也將閣員當朋友，再加上處事並不高壓，「若我是高壓的人，巴不得脫離」，不少閣員與他都還有維持聯繫，有助推動市政。

「如果32個局處長都要等我講話才做事情，那完了，這是個死氣沈沈的市府。」張善政也回憶過往在行政院長任內，各部會都有其專業性，當時曾面臨重大食安事件，自己非食安專家，時任衛福部長的蔣丙煌台大食品科學研究所教授出身，負責整頓食安。

張善政自信2年來已在桃園市政府裡，形塑一種主動積極的工作文化，激勵局處長主動發想、發揮創意，並秉持專業任事，不需要等著市長下令才做事。

張也細數像是教育局自發鼓勵各校打造品牌特色還出書、交通局推動偏心左轉車道、工務局首創路口雙色溫路燈等，這些都不是他交代的，如此工作文化「讓市府活起來了」，他希望保持下去，市民自然感受到政策發揮帶來的效果，成就有感施政。