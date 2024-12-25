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竹市府談2年政績 高虹安缺席
新竹市府團隊昨舉行施政2周年感恩記者會，原有意邀停職中的市長高虹安出席，高為避免模糊焦點，婉拒邀約未現身。代理市長邱臣遠說，市府2年減債40億，新版財劃法多分配200多億，將用於交通建設。高虹安則化身「耶誕老公公」，到新竹仁愛兒童之家送耶誕禮物，以另類方式現身。
邱臣遠分享市府施政成果，包含鼓勵企業投資新竹，新竹市商業營利事業家數2年增加1640家、營業銷售額成長2953億元；投入逾3億元推動安心路平專案，累計改善215條道路巷弄、騎樓順平逾3公里；2年來減債40億元，平均每人扛債減少1萬元，幅度創新高。
昨天記者會也播放政績影片，呈現高虹安與代理市長邱臣遠接力拚市政的心路歷程，多名議員到場見證。但原本傳出高虹安也將出席，並未現身，邱臣遠說，和高虹安是好友，一直都有聯繫，有邀高參與，但她為了不讓記者會失焦，婉拒邀約。
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