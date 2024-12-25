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觀察站／張善政佛系治理 2026仍待考驗

聯合報／ 本報記者張裕珍陳俊智
桃園市長張善政。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政。記者陳俊智／攝影

雖是新手市長，桃園市長張善政卻是唯一選過副總統、當過閣揆的縣市長，「理工男」的務實性格，平常不博版面，在能源、財政等爭議話題「以理服人」，這套「佛系」治理哲學，讓他的民調「倒吃甘蔗」。放眼2026對手，藍綠都說還不見人影。

走進市長辦公室，座椅背後高掛「上善若水，良政如山」巨幅書法，前句出自老子「道德經」，張的施政風格如水般，從打造珍珠海岸、新建市立醫院與五縱五橫交通建設等，他要為桃園打下廿年基礎，利益眾生。

張善政有學者背景、科技業經驗，當過行政院長，曾與韓國瑜搭檔參選正副總統，具全國知名度。他上任後加碼生育補助、推出凍卵營養金、免費營養午餐等，引來「討好」選票爭議，張認為，桃園薪資低於全國平均，以社福替勞工「加薪」。

也因是非典型政治人物，首次擔任民選首長，初期難免有距離感，地方埋怨不懂人情世故，張善政務實、微笑博感情，逐漸接上地氣。

政壇觀察，張善政非桃園出身，與歷任市長朱立倫、吳志揚、鄭文燦不同，在地連結不深，反而少了盤根錯節的包袱，曾有民代點出，外界評價張善政施政「鼎空空（指硬梆梆）」，和人人好的鄭文燦差別很大。但張善政不博版面性格，對手陣營找不到破口，不分黨派滿意度逐漸提升。

張善政未鬆口拚連任，但藍營黨內無競爭者，綠營因鄭文燦案聲勢不振，人選仍無著。放眼2026，張看似無敵手，但國內政壇瞬息萬變，綠營可能祭奇兵出怪招，就看張「佛系」風格能否再次渡過選戰風雲，民眾埋不埋單。

張善政 鄭文燦

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