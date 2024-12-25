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張善政施政評價…藍肯定 綠批無新意 無盟催建設

聯合報／ 記者朱冠諭曾增勳／桃園報導
桃園市長張善政。圖／聯合報系資料照片
桃園市長張善政。圖／聯合報系資料照片

桃園市長張善政施政評價，藍營肯定他兼顧建設、社福，市民好感度大幅提升。綠營則指張施政了無新意，看不到什麼新建設。桃園市議會無黨聯盟表示，盼市府團隊繼續推展建設，城鎮發展要有遠見和眼光。

桃園市議會國民黨團總召徐玉樹說，張善政在軌道建設捷運、鐵路方面有很大進展，對於老人、婦幼、孩童營養午餐等都有照顧，充分授權給副市長和局處首長，加緊推動重大建設。

徐玉樹說，雖然張善政較少應酬，多數時間都在關心桃園發展，軌道建設、航空城在進行，財劃法也通過了，可以解決統籌款分配不公的問題；市民好感度表現不錯，競爭力也提升，找不到讓人詬病處，他不會獨斷獨行，2026年連任可能性高。

民進黨團總召林志強說，張善政2年施政了無新意，非法定預算增加外，今年資本門預算沒特別增加。他直言，桃園建設「現在都只是在剪前市長鄭文燦的綵。」

林說，大家在思考張善政能帶給桃園什麼未來，說實在真的滿擔心，不只建設沒持續推動，也看不到新的重大建設，實在乏善可陳。

無黨聯盟總召李家興表示，張推展婦女及福利政策受肯定，但建設方面要加油，有待努力創新、好好規畫市政，如桃市府局處部門四散，亟待規畫行政園區，如期推動新建桃園市立醫院；國土計畫法明年上路，市府更必須加強農村發展和建設。

張善政 軌道建設

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