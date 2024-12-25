免費學校午餐不排富 張善政：孩子分出錢沒出錢 不健康

桃園市長張善政率全國之先推動代理教師全年聘期，不少縣市跟進「地方包圍中央」，最後教育部從善如流。張善政推動不排富的免費營養午餐等非法定社福政策，被中央扣補助款一億元，他說，桃園勞工薪資低於全國平均，這些錢用來照顧市民，不後悔。

桃園市緊鄰雙北，又是最晚升格的「第六都」，張善政誓言讓桃園成為北台MEGA CITY核心，推動1200通勤月票。張說，機場捷運因月票政策，票價變便宜，財務反而起死回生，日運量從疫情時最慘7萬人，飆升到超過11萬人。

桃捷公司去年起轉虧為盈，今年盈餘上看5億元。張善政說，運量飆升，現在反而要煩惱採購新列車，但「總比沒人搭好，這是個Happy Problem」。

市長競選期間，全國代理暨代課教師產業工會拜會張善政，爭取全年聘期，張列為政見，一上任就推動，連工會理事長黃湘仙都意外。

張善政說，他要替桃園學子搶「好老師」，許多縣市紛紛跟進，教育部也修改聘任辦法，去年8月起全面實施；今年代理教師採計年資政策，教育局試算每年要支出1.8億元，「我心一橫就答應了，這些錢進老師口袋是好的」。

桃園市推動免費營養午餐等政策不排富，遭質疑排擠建設，張說，他待過偏鄉，很多家長付不出午餐錢，「如果排富，吃午餐時，孩子會分成有出錢、沒出錢的兩群，這樣很不健康」。

「這不是騙選票。」張說，桃園工商年產值4.7兆元，但勞工平均薪資低於全國平均值，產業轉型需要時間，薪資實質改善前，要先照顧勞工生活；近年公共工程缺工、延宕，反而創造出調整預算的彈性空間。

從行政院長變成民選首長，張善政說，最大壓力不是市政，而是時間管理、分身乏術，每到周末「行程撞得亂七八糟」，「最怕市民說我怎麼都不來」。