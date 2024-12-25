聽新聞
0:00 / 0:00

張善政堅守程序正義 SRF不讓步

聯合報／ 記者陳俊智張裕珍朱冠諭洪敬浤／專訪
桃園市長張善政施政滿意度高，外界熱議民進黨誰能成為下次市長選戰黑馬。本報資料照片
桃園市長張善政施政滿意度高，外界熱議民進黨誰能成為下次市長選戰黑馬。本報資料照片

桃園市長張善政就職2周年，3家SRF電廠爭議未解。張善政受訪語氣強硬地說，「上梁不正下梁歪」，中央錯誤的能源政策導致，「不接受不公不義的東西」。該如何解決？張首度表示，「要求歸零，按部就班重新申請，排放標準要達到國際最先進水準。」

至於是否拚連任，張善政說，他是為桃園未來20年打基礎，不想談選舉，希望「連任是很自然的，不是強求的」；政壇普遍看好他的實力，張笑回「我也這樣希望」。

可寧衛公司、日勝生集團子公司立疆開發與美商投資的臺灣立方，在桃園觀音的桃園科技工業園區籌設SRF電廠，因經濟部撤回推薦函，桃市府撤銷專案入園許可，已動工的可寧衛、臺灣立方設廠卡關，立疆出售2點45萬坪土地，還掀起中央、地方大戰。

「推薦函收回後，我當然不要他。」張善政說，桃科原本不收SRF產業，前市長鄭文燦任內就拒絕，經濟部專案推薦才同意；當初推薦函是入園要件，被收回後程序不完備，自然要撤銷入園許可，沒想到經濟部訴願委員會撤銷市府的廢止處分。

張強調，簡單說就是程序不符，要桃園就這樣接受，就是不公不義，桃園市政府不會接受。但他也坦言，地方撤銷入園許可，中央又撤銷地方的處分，「推來推去，多少也會受傷」。

美國在台協會台北辦事處長谷立言曾拜訪張善政，雙方觸及SRF爭議。張說，他告訴對方「我們希望歸零，一切從零開始，照規矩按部就班申請」，市府堅守程序正義，也要求業者把排放標準達到國際最先進水準，即使要付出更高成本也要做。

張善政說，他無法保證廠商加碼投資，就一定能通過審核，但就市府而言，一定要顧好程序，不會隨便妥協或放水，否則問題沒完沒了；經濟部罔顧程序正義，也不顧地方居民健康，他會堅持立場。

3家SRF業者中，臺灣立方提出180億元國賠訴願，桃市府已駁回。張善政說，即使衍生國賠官司，他也會堅持。

SRF 張善政

延伸閱讀

桃園楊梅新公托及親子館開張 托嬰36人明天起受理報名

六都論壇探討公車司機荒 張善政舉桃園這作法紓解

影／財劃法過要地方自行面對天災？ 張善政：任院長時全國一體

財劃法三讀通過 張善政：看此次修法應跳脫藍綠 有助加速地方發展

相關新聞

張善政堅守程序正義 SRF不讓步

桃園市長張善政就職2周年，3家SRF電廠爭議未解。張善政受訪語氣強硬地說，「上梁不正下梁歪」，中央錯誤的能源政策導致，「...

張善政施政評價…藍肯定 綠批無新意 無盟催建設

桃園市長張善政施政評價，藍營肯定他兼顧建設、社福，市民好感度大幅提升。綠營則指張施政了無新意，看不到什麼新建設。桃園市議...

觀察站／張善政佛系治理 2026仍待考驗

雖是新手市長，桃園市長張善政卻是唯一選過副總統、當過閣揆的縣市長，「理工男」的務實性格，平常不博版面，在能源、財政等爭議...

竹市府談2年政績 高虹安缺席

新竹市府團隊昨舉行施政2周年感恩記者會，原有意邀停職中的市長高虹安出席，高為避免模糊焦點，婉拒邀約未現身。代理市長邱臣遠...

免費學校午餐不排富 張善政：孩子分出錢沒出錢 不健康

桃園市長張善政率全國之先推動代理教師全年聘期，不少縣市跟進「地方包圍中央」，最後教育部從善如流。張善政推動不排富的免費營...

【即時短評】6萬9934同意罷免票 謝國樑不能鬆懈的壓力

各縣市長施政將屆滿2周年，比起別人的任期過半，謝國樑的2周年百感交集，他10月間挺過罷免烽火，比其他百里侯多一次民意考驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。