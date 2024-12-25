張善政堅守程序正義 SRF不讓步

桃園市長張善政就職2周年，3家SRF電廠爭議未解。張善政受訪語氣強硬地說，「上梁不正下梁歪」，中央錯誤的能源政策導致，「不接受不公不義的東西」。該如何解決？張首度表示，「要求歸零，按部就班重新申請，排放標準要達到國際最先進水準。」

至於是否拚連任，張善政說，他是為桃園未來20年打基礎，不想談選舉，希望「連任是很自然的，不是強求的」；政壇普遍看好他的實力，張笑回「我也這樣希望」。

可寧衛公司、日勝生集團子公司立疆開發與美商投資的臺灣立方，在桃園觀音的桃園科技工業園區籌設SRF電廠，因經濟部撤回推薦函，桃市府撤銷專案入園許可，已動工的可寧衛、臺灣立方設廠卡關，立疆出售2點45萬坪土地，還掀起中央、地方大戰。

「推薦函收回後，我當然不要他。」張善政說，桃科原本不收SRF產業，前市長鄭文燦任內就拒絕，經濟部專案推薦才同意；當初推薦函是入園要件，被收回後程序不完備，自然要撤銷入園許可，沒想到經濟部訴願委員會撤銷市府的廢止處分。

張強調，簡單說就是程序不符，要桃園就這樣接受，就是不公不義，桃園市政府不會接受。但他也坦言，地方撤銷入園許可，中央又撤銷地方的處分，「推來推去，多少也會受傷」。

美國在台協會台北辦事處長谷立言曾拜訪張善政，雙方觸及SRF爭議。張說，他告訴對方「我們希望歸零，一切從零開始，照規矩按部就班申請」，市府堅守程序正義，也要求業者把排放標準達到國際最先進水準，即使要付出更高成本也要做。

張善政說，他無法保證廠商加碼投資，就一定能通過審核，但就市府而言，一定要顧好程序，不會隨便妥協或放水，否則問題沒完沒了；經濟部罔顧程序正義，也不顧地方居民健康，他會堅持立場。

3家SRF業者中，臺灣立方提出180億元國賠訴願，桃市府已駁回。張善政說，即使衍生國賠官司，他也會堅持。