專訪／罷免潮戰首戰 謝國樑自評79分室內兒童樂園有感

挺過大罷免潮第一戰的基隆市長謝國樑，就職二周年前夕接受聯合報專訪，對二年來施政成績，給自己打79分，他自評「雖有努力，但可以再更盡力一些」。謝說，罷免案「因禍得福」，全台藍營市長、立委助選建立好交情，對未來可能來襲的罷免潮，基隆可傳承經驗對抗「惡罷」。

謝國樑主打「小愛爸爸」親民形象，談起兩年來重要政見的落實，他認為，完成七座室內兒童樂園成績單讓許多市民有感，提供給基隆的孩子和爸媽，在雨天的家庭生活及遊玩有解決方案。

謝觀察，愈來愈多雙北的父母帶小孩來基隆玩，來自樹林、板橋，甚至桃園都有，基隆冬雨綿綿，對照二年前，基隆長大的孩子，可以去的地方更多元，是遛小孩幫助放電的好去處。

其次，基隆行人空間變友善了，謝國樑認為，一個城市必須要有禮讓行人文化，他上任第一年開始推，第二年延續下去，已建立基礎也展現效益。現在基隆的駕駛人到路口，看到行人會自然地停下來，今年一至六月交通部統計交通行人死傷，基隆是本島縣市第二低，僅次於台北，未來兩年重點還要導正行人的習慣，讓基隆成為亞洲最有愛的城市。

至於還要加強的施政，他說，市容沒有想像的乾淨，希望基隆要更乾淨，包括空地、空屋、閒置環境空間等還要加強改善，例如亂丟垃圾、煙蒂丟下水道等，會努力去導正。

未來兩年重要重點，謝國樑表示，基隆要成為一個好的城市觀光，除東岸商場外，未來有兩個重要促參案，具有規模且會帶來人潮，一是八斗子遊艇碼頭暨零售空間案，二是舊威海營區招商案。另新市政大樓的合建計畫、西岸觀光計畫，都是民間投資較多，可望帶動就業、觀光及稅收，希望未來兩年可規畫評選、動工招商，基隆有條件愈來愈好。

另外，免費青年公益電動車明年推出新方案，這是謝的重要政見，他說，會堅持讓汰舊是必要條件，符合最初節能減碳目標，並控制機車數。