專訪／謝國樑宣布爭取連任關鍵原因曝 挺過罷免反激勵

歷經罷免案半年多煎熬，地方一度臆測基隆謝國樑會不會喪志交棒？就此會怕了？謝國樑接受聯合報專訪時堅定回應「我將爭取連任」，他覺得罷免對他是正向的，反而是讓他決定爭取連任再戰一次的關鍵原因；民進黨議長童子瑋被認為是2026勁敵，童回應，「現在做好議長的工作，就是最好準備」。

「一開始上任時，的確有比較急」，謝國樑首次坦言2022年就任時設定給自己四年時間，因為罷免案的激勵，「利用這次專訪機會，我正式宣布將爭取連任」。謝談到，罷免考驗反而激勵他決定拚連任再戰一次，這次罷免有個好處，快速檢驗他的施政，會把沒有落實的政策盡快完成，未來的政策、決策及程序會更加嚴謹。

日前專訪前，謝國樑右手剛動手術，許多人關心「市長怎麼了」，他透露自己是網球控，罷免攻防期間靠打網球紓壓，也造成運動傷害，開刀後情況有改善。

罷免案雖然落幕，謝國樑說，從最近財政部駁回大日與主富公司的訴願，理由提及今年2月1日那天市府接管是依合約精神執行，再回到1月31日晚間那天情形來思考，市府和財政部看法都是一致的，「卻起了這麼大的波瀾，甚至出現罷免案」，他說，回頭來看當時這樣做沒有錯，市府是依法依合約做事，就算重來也不會改變立場。

面對波折、攻擊，謝說，罷免案對他和基隆而言都不是一件壞事，他一步一步證明，不是那麼不受市民支持的人，不同意罷免票才能開得出來。

「施政當然有檢討空間，但就東岸商場爭議，從法院、行政法院到財政部，證明市府沒有做錯事。」謝國樑說，一開始他覺得納悶，明明事情不是這樣，為何被渲染成完全不對、是錯的，但他學到要多一點耐心，真相會隨時間呈現。

謝國樑說，罷免結果是一個新民意，是市民對罷免最終的看法，也是對他的託付。面對罷免案鋪天蓋地襲至，謝國樑形容，罷免就像刮颱風，要強韌、做足防颱準備，有時颳北部、有時颳南部，就是做好全力防颱。

民進黨秘書長、前市長林右昌吹響罷免號角，罷免案期間多次與謝國樑隔空交火，謝說，他中性看待，對林前市長沒有心存怨恨，反而感謝他，林前市長的確為基隆打下一些基礎，這不可抹滅，未來有一些重要建設完工或落成典禮，會邀林來參加。

謝國樑分析，罷免投票結果藍綠政治版塊沒太大改變，過程中，和國民黨立委林沛祥建立如兄弟般戰友關係，每周市政會議都邀他參加，兩人合作無間，林沛祥也是基隆向中央爭取建設的溝通橋梁。

被問到民進黨議長童子瑋是不是「假想敵」，謝回應，他假想敵始終是自己，觀察童子瑋走得很勤快，也有企圖心，「但我還是稍為有點信心」。

童子瑋針對被視為2026年民進黨最強人選，他回答「我現在是議長，做好當下工作就是最好準備」，未來不管在哪個位置，一心希望為基隆好好貢獻。