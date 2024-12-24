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專訪／基捷2階開戰 謝國樑不贊成童子瑋廢鐵換捷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑針對基隆捷運第二階段路線規畫表示，不能消滅台鐵，他希望朝繞到安樂區麥金路再進市區方式，但最後尊重專家學者的評估。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑針對基隆捷運第二階段路線規畫表示，不能消滅台鐵，他希望朝繞到安樂區麥金路再進市區方式，但最後尊重專家學者的評估。圖／基隆市政府提供

基隆捷運第二階段八堵到基隆市區路線要怎麼走爆發爭議，日前基隆議長童子瑋拋出第二階段八堵到基隆這路段，應「台鐵換捷運」，對基隆絕對是一件好事，規畫應該立刻啟動，不能再拖下去。市長謝國樑接受聯合報專訪中對此表示，不能消滅台鐵，他希望朝繞到安樂區麥金路再進市區方式，但最後尊重專家學者的評估。

基隆捷運綜合規畫今年1月31日獲行政院核定，新北市政府立即接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局今年11月完成基本設計，本月16日提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，期望中央與地方緊密合作，加速完成審議程序，如順利可望於預計明年6月招標。

基隆捷運第一階段全長15.6公里，橫跨北北基3縣市，自台北市的南港起始，經新北市汐止區，抵達基隆市八堵站；目前規畫13座車站，基隆有5站；八堵到基隆列為第二階段評估，目前路線及經費都未定。

被視為下屆民進黨可能市長人選的議長童子瑋日前說，過去基隆捷運的整體規畫，是直接從南港延伸到基隆，但因為許多政治因素，讓很多市民不理解這個城市規畫的優點，才一路堅持台鐵不得退出，造成基隆捷運需要分成兩階段評估與施作。既然未來都要爭取，為何不現在就一步到位。八堵到基隆的這第二階段的規畫，應該要立刻啟動。

針對基隆捷運第二階段的規畫，謝國樑在本報專訪時說，因為八堵到基隆的路廊不足，他一直以來都主張不能消滅台鐵，他希望朝繞到安樂區麥金路再進市區方式規畫，但最後專重專家學者的評估。

市府交通處說明，行政院今年1月核定基隆捷運綜合規畫後，市府發函向交通部爭取第二階段可行性研究經費。交通部今年3月同意補助1950萬元，正在進行相關作業中。

有關基隆未來的走向，謝國樑表示，基隆捷運沿線持續努力空出更多的產業辦公空間，等待產業東移時機，會趁勢打造適合招商的條件及環境，他密切注意高科技的轉型，基隆有機會朝這方面招商努力，要朝高科技方向去思考。

基隆市長謝國樑針對基隆捷運第二階段路線規畫表示，不能消滅台鐵，他希望朝繞到安樂區麥金路再進市區方式，但最後尊重專家學者的評估。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑針對基隆捷運第二階段路線規畫表示，不能消滅台鐵，他希望朝繞到安樂區麥金路再進市區方式，但最後尊重專家學者的評估。記者游明煌／攝影

台鐵 基隆捷運

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