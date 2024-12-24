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觀察站／政壇模範生 不能只當潘孟安2.0

聯合報／ 本報記者潘奕言劉星君

「小米姐姐」周春米在前縣長潘孟安培植下，得票率小贏藍營2.5%成功接棒，成為屏東首名女縣長，但執政兩年總讓外界感到延續潘的路線，不僅須在屏東綠營派系站穩一席之地，如何成為「周春米」而非「潘孟安2.0」，更是連任關鍵課題。

周春米求學到從政之路，都是模範好學生，上任後就遇明揚工廠大火，今年三颱襲擊、颱風安泰醫院大火、舉辦全民運開幕遇雷雨交加，可說是「風雨生信心」，在在考驗周春米的危機處理能力，她自己也形容上任後真的是「屏屏挑戰」。

屏東縣長期綠營執政，從蘇嘉全、曹啟鴻、潘孟安到周春米，縣長卸任後地方形成個人派系。蘇嘉全任後由姪子蘇震清接手「蘇系」，曹啟鴻任後由立委鍾佳濱接棒「曹系」，潘孟安任後則是周春米繼任「潘系」執政位置，3大綠營派系如今雖有消長，但依然左右屏東政治。

周春米當年縣長黨內初選，遇到蘇、曹兩派系挑戰，她在潘孟安奧援，贏得初選，2022年縣市長大選，民進黨因大環境大敗，周春米在驚險中贏下縣長，創下綠營執政後，屏東縣長選舉藍綠票數最接近紀錄。

周春米贏得驚險，執政上展現女性執政細膩、法律人嚴謹精神迎戰，然而在政策延續上，目前看不出太多新亮點，周春米在公開場合也不諱言感謝「秘書長」；站在前任者肩膀上看似穩固，但如何讓更多人看見她的執政理念，為屏東擘畫更長遠政策，屏東縣民不需要潘孟安2.0，周春米要能走出自己的路。

周春米 潘孟安

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