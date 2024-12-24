屏東縣長周春米心繫高鐵 盼屏東端先動工

屏東縣長周春米執政將滿兩年，最關切交通帶動產業轉型，她受訪說，最重要、最急迫是高鐵延伸、高鐵特定區發展，也是鄉親對交通平權期待，無論採高雄案或左營案，「屏東端路線及站址從未改變」，請中央先施作高鐵屏東站工程。

外界總將周春米與前縣長潘孟安相比，她直言縣政是相連，「感謝潘孟安奠下良好基礎，讓我能減少摸索，穩定發揮」，擔任立委期間即與潘密切合作，共推屏東縣政，現延續好的政策、建設，包括高鐵延伸屏東、高捷、屏南快速道路、屏東科學園區等，在既有基礎做更細膩操作及加入新構想。

高鐵延伸屏東評估兩方案，左營案從高鐵左營站經仁武、鳥松、大樹等區；高雄案沿台鐵路廊進入高雄車站，再以高架跨越高屏溪後於屏東六塊厝設站；周春米說，方案選擇核心是能否真正造福屏東、帶動發展，中央在方案選擇不要只看財務數據，要全面考量南台灣區域平衡與屏東未來發展潛力。

「無論哪個方案，屏東端路線及站址從未改變！」周春米說，高鐵特定區計畫已公告實施，會請交通部優先施作高鐵屏東車站及鐵路高架化工程，也希望中央決策公開透明，讓屏東與高雄鄉親充分了解方案利弊，且屏東不缺水、電與土地，高鐵南延若順利推進，打開屏東產業與國內外市場接軌大門，是提升產業競爭力、人口流動的關鍵基礎建設。

至於其他交通建設，周春米說，高屏二快已通過二階環評專案小組初審，預計2032年完工，屏北國道10號延伸新威大橋已動工、屏東捷運計畫則陸續進行；周春米也展現女性執政細膩，認為「照顧人也是重要基礎」，成立長照處、婦女政策、行動生活復能車，推動「立體化醫療安全網」整合醫療資源能到達偏遠地區。

國民黨議員陳揚說，縣府於交通建設一直給予漂亮藍圖，但實際上時程推演令人很焦慮，也提醒西市場、農業物展館、水門轉運站該活化避免成蚊子館，還有國際棒球場年底動工，未來經營模式別成沉重的財政壓力。

民進黨議員洪明江認為，周執政仍走前縣長潘孟安路線；同黨議員梁育慈給周縣長打80分，希望看到屏東再蛻變，民眾最期待發展產業、重大交通建設，積極招商、加速交通建設都是重中之重，要大刀闊斧繼續向前。