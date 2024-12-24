觀察站／重生拚連任黨內看好 綠議長是勁敵

各縣市長施政將屆滿2周年，比起別人的任期過半，謝國樑的2周年百感交集，他10月間挺過罷免烽火，比其他百里侯多一次的民意考驗。謝國樑揮別罷免陰霾力拚連任，未來2年的成績單是重中之重，強勁對手、綠營議長童子瑋步步進逼，6萬9934張同意罷免票，更是謝國樑不敢鬆懈的民意壓力。

謝國樑2004年以29歲年紀成為全台最年輕立委，連任3屆立委後，一度暫離政壇，從政治人轉戰影視圈、媒體圈，多了商業歷練，成為不太典型的政治人物。

謝國樑以「小愛爸爸」的形象重返政壇，2022年市長選舉在基隆市7個區全勝，讓藍營士氣大振，終結民進黨林右昌的8年執政，卻經歷罷免險阻，政治生命絕處逢生。

罷免案後，謝國樑復原得不錯，更加彎下腰傾聽年輕人聲音，也將微調小內閣人事，未來2年成績單相當關鍵，謝有時間壓力，勢必不敢大意、輕敵。

一名藍營要角觀察，罷免這一役對謝國樑是考驗也是重生，任內多經歷一場民意洗禮，雖然有受傷、有壓力，但危機是轉機也是養分，在罷免風暴中，看到施政缺失及溝通不足，對謝拚連任不見得失分，黨內也沒有人急著挑戰的雜音，看好謝尋求2026市長連任應不至於出現太大變數。

罷免案一度讓謝國樑遍體鱗傷，謝和市政團隊逐漸穩住腳步及節奏，日前與罷免案領銜人戴璟安面對面交流市政，努力要展現親民、樂於傾聽的全民市長形象，談起政敵林右昌，謝也說「心存感恩」，謝收拾罷免戰場，要端出更有感的政績，贏回市民好感度。