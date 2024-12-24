挺過罷免 基市長謝國樑自評79分

基隆市長謝國樑對2年來施政表現自評79分，他說「雖有努力，但可以更盡力」，罷免案讓他與藍營縣市長、立委建立好交情，對未來可能來襲的罷免潮，基隆可傳承經驗對抗「惡罷」。罷免反成激勵，謝因而堅定宣布「我將爭取連任」。

財劃法修法後，基隆年增約70億元經費，謝國樑昨表示，這筆錢優先用來興建立體停車場，解決停車困難的城市惡夢，同時改善學校運動空間，逐步提升到場館等級。

談起主政2年重要政見落實進度，他說，完成7座室內兒童樂園讓市民有感，基隆孩子和爸媽，在雨天的家庭生活及遊玩有解決方案。

再者基隆行人空間變友善了，謝國樑說，一個城市必須要有禮讓行人文化，基隆駕駛人到路口看到行人會自然地停等，今年1至6月交通部統計行人死傷，基隆是本島縣市第二低，僅次於台北，未來2年將導正行人習慣，讓基隆成為亞洲最有愛城市。

對未來2年施政重點，謝表示，基隆要成為優質的城市觀光，產業、交通也是翻轉城市的重要契機，基隆捷運沿線將空出更多產業辦公空間，等待產業東移時機，也趁勢打造適合招商的條件及環境，基隆有機會也要朝高科技方向去思考。除東岸商場外，八斗子遊艇碼頭暨零售空間案、舊威海營區招商案也是指標性促參案。

謝國樑右手近日動手術，許多人關心「市長怎麼了」，他透露自己是網球控，罷免攻防期間靠打網球紓壓，造成運動傷害，開刀後有改善。

回顧罷免案紛擾，謝國樑形容，罷免像颳颱風，必須全力防颱應戰。謝分析，罷免投票結果藍綠政治板塊沒太大改變，被問到民進黨議長童子瑋是不是2026市長選戰「假想敵」，謝回應，假想敵始終是自己，觀察童走得很勤快，也有企圖心，「但我還是稍微有點信心」。

藍綠議員對謝國樑施政評價不一，國民黨議員何淑萍肯定謝國樑以「愛」為主軸的施政理念，即便可能得罪商家、屋主，仍展現決心推動有利眾多行人的騎樓整平方案，前市長林右昌任內沒做的，謝國樑辦成了。

民進黨議員施偉政說，謝國樑是流量政治代名詞，拋出政策只在乎能否引起多數人注意，沒思索會不會對市政帶來不良影響。

無黨籍議員陳冠羽用「短」這個字，評價謝市府施政。他說，短不是短處，而是短淺，謝施政缺乏中長期目標，急於在罷免投票前做出亮點，輕重緩急拿捏失當。