人物側寫／任期剩2年 不敗女王鐵人行程

彰化縣長王惠美昨天風光舉辦就職六周年記者會，被問到兩年後任期屆滿的打算時，毫不考慮地答說：「就退休吧」，但政壇人士沒人會當真，多認為王惠美不是爭取不分區立委，就是回鹿港、和美區選區域立委。

剩兩年的期間，王惠美端出比競選時「更大碗」的政見，尤其攸關彰化長遠發展的都市計畫案，擘畫的施政藍圖，更令人目不暇給，且不惜對前縣長魏明谷重砲批評，升高戰鬥指數。

回想6年前，王惠美首度競選彰化縣長時，打出的口號是「捷運到南彰」，當時被譏為「搭捷運巡田水」，她卻不改其志；最近，王惠美又喊「彰化建大巨蛋」，同樣被酸被看衰，她反而越唱越起勁，塑造的是「別人能，為什麼彰化不能」，引發縣民同仇敵愾心理。

王惠美不僅要與台中爭蓋大巨蛋，還不惜對綠營民代開戰。有人認為，是王惠美對於權力即將失落的焦慮，也可能為拉抬聲量的策略，決定轉守為攻，不要以為她剩兩年任期，已成跛腳縣長。

王惠美依然勤走基層，從不鬆懈，就算只剩兩年任期，仍像鐵人般，行程從早跑到晚。她說：「沒辦法啊，要還人情」；但給人感覺，她「準備好了」，隨時可以上戰場。

政壇人士認為，王惠美想爭取不分區立委，相對來說比較不容易，如果回去選鹿港、和美區立委，以她長期的經營，勝算會比較大。只是王惠美到目前仍不鬆口，畢竟選舉有「不敗女王」稱號的王惠美，不會打沒有把握的仗。