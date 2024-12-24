彰化縣長王惠美誓言孵蛋 打造彰化信義區

彰化縣長王惠美就職六周年，昨舉行記者會宣布，彰化要蓋大巨蛋，將結合新縣政中心、總圖書館和產業園區結合，打造彰化的「信義計畫區」，「我們準備好了」。王惠美說，每次大選都說「贏彰化者贏台灣」，但只有彰化贏才是真的贏。

王惠美任期剩2年，昨周年記者會仍在擘畫願景，背板是彰化大巨蛋示意圖，「阿美縣長」穿上俐落套裝、耳掛麥克風，侃侃而談；她說「過去彰化太低調，彰化的好，讓更多人知道」。

王惠美宣布要在彰化高速公路彰化交流道特定區蓋大巨蛋後，引起綠營民代唱衰。王惠美記者會上，邀請小學生表演棒球賽應援神曲「台灣尚勇」。王惠美說，改造彰化不宜遲，彰化是彰化人的彰化，只有彰化贏才是真的贏。

王惠美執政六年，贏得「減債女王」稱號。她上任首年，縣府總決算歲入歲出短差，廿年首度轉虧為盈，往後5年共減債107億元，年年有盈餘，六都以外排第一。

王任內彰化鐵路高架化、中捷綠線延伸彰化段核定，開發鹿港等轉運中心；縣府統計，有136項全國首創施政，興建多處綜合長照服務大樓，推動彰化南、北「廢墟」地標喬友大樓、黃金帝國大樓都更重建。

王惠美說，她推動「彰交特定區」都市計畫，現已在公展中，結合捷運、產業與都計開發模式，往後和美、員林、北斗交流道可循此開發。王惠美批前縣長魏明谷解編彰南工業區，使得縣府賠1.4億元，產業園區不足，地方大廠外移。魏明谷說，屬於支應廠商的工程款，不應誤導為賠款。

國民黨議員劉慧娟認為，王任內推動二林精密園區、捷運與彰化鐵路高架化等重大建設，但中央一再卡關，影響施政成績。民進黨議員莊陞漢說，王守成有餘，開創不足，民生相關的醫療、長照表現好，重大建設無建樹，雖減債有功，但重大建設舉債也要做。