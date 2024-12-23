專訪／對綠營態度轉趨強硬？蔣萬安：刻意顛倒是非必須反駁

台北市長蔣萬安上任將滿2年，在議會面對綠營監督，剛上任較平和，但綠營監督激烈，蔣萬安似乎愈來愈強硬？蔣萬安接受本報專訪時指出，若有些議員質詢時，刻意扭曲，必須要嚴正的指出，當然也必須要站出來反駁。

中國大陸桌球名將馬龍與陸生團日前在馬英九基金會安排下參訪中山女高，被大陸網友揶揄，衍生「盤絲洞事件」，綠營意願連番要求校方及市長蔣萬安道歉，逼問再一次會不會讓陸方來？

市長蔣萬安怒回「那你要陸委會不要核准啊，民進黨要戒嚴嗎？要阻止兩岸交流嗎？民進黨立法院黨團小編發文支持戒嚴還不道歉，要封殺言論自由嗎？」

蔣萬安接受專訪時被問及此事，他先笑說「我沒有罵拉，是就是論事」，因為議員請中山女中的校長來質詢，他覺得不應該去針對一個校長，甚至不應該用質詢羞辱這個校長。

「所以我覺得我要站出來」蔣萬安說，就事論事，而且市政的議題，本來對就是對、事實就是事實，若覺得有些議員質詢時，如果刻意扭曲，必須要嚴正的指出，否則市府同仁這麼辛苦，推的是對的政策，對市民好的政策，不應該透過質詢刻意顛倒是非，當然必須要站出來反駁。

民進黨政府對今年雙城論壇多有限制，甚至封殺上海市台辦主任金梅和9名陸媒記者等人，反觀去年在台北團有40名記者來到上海雙城論壇

「確實很諷刺。」蔣萬安說，他感受很深刻，台北團每一家平面跟電子隨團很自在採訪， 不管是正式會晤、主論壇、騎共享單車、去豫園體驗上海夜經濟，沒有受任何限制，但這一次光要來台北的入境名單審查，就直接被刪掉九位大陸記者，也沒有看到陸委會很清楚說明是基於什麼理由。

他感嘆，覺得很可惜，因為如果有更多報導可以把雙城論壇更多成果讓外界知道，也更凸顯雙城論壇，繼續辦下去的重要性。