專訪／「做實事市長」蔣萬安：盼市民對城市有光榮感

台北市長蔣萬安上任兩年，滿意度民調飆升近7成，希望帶給市民什麼樣的台北市長？蔣萬安接受專訪時說「做實事的市長」，不管是招商減債、大巨蛋啟用、舉辦雙城論壇到推動班班喝鮮乳，都是秉持做實事信念，希望讓市民對這座城市能夠持續有認同感、光榮感。

蔣萬安表示，自己常跟團隊分享，推出的政策不能完全憑空想像，而是要根據數據，「數據是21世紀的石油，而且它是智慧城市的基礎。」

他舉例，推動YouBike前30分鐘免費時，很多人質疑會不會造成無車可借、無柱可還更嚴重，但是市府透過數據分析不同時段、不同站點，哪時急需車輛、哪些有多的空車柱，加派人力調配，優化調度機制。至今不只達到政策目的，YouBike使用率成長50%，而且各個站點的見車率都維持在90%以上。

蔣萬安還主動分享一個數據，他上任的時候，台北市民人均負債是3.6萬，他上任第一年，去年一整年減債169億，結合明年，會總共減債254億，讓台北市民包含新生兒，下一代人均負債減少了1萬，從3.6萬變2.6萬。

對於能夠減債，蔣萬安說，持續「開源節流」，例如，台北市全面停徵娛樂稅，雖然會造成一些稅損，但是帶來的經濟效益全民共享，值得來做。

交通方面，蔣萬安回憶前市長黃大洲曾分享任內「6線齊發」，挨批交通黑暗期，「我們就是要做沒人願意做、大家不敢做的事情，市政才能夠有突破」，他一直記得這句話。

蔣萬安說，如今北市現有6條捷運線正在興建，包含東環段、北環段、南環段、信義線東延段、民生汐止線以及萬大線一、二期，「捷運線是心血管，希望能夠建構更方便、更便利的捷運網路。」

不過，蔣萬安說，其實大家一直說「台北市的錢最多」，其實不是，因為中央對北市的補助，一個是統籌稅款、一個是補助款，但北市明年度拿到的錢，就是六都中倒數第二。

蔣萬安說，北市興建捷運，都要上千億，還有各項公共政策的服務、各項建設，北市照顧的不只是250萬人，根據電信信令人口統計，北市日間有326萬人，所以確實在分配上面，中央對台北市，不是如大家所講的有很多資源，希望中央可以瞭解實際上各地方政府的需求。

施政將滿兩周年，民調一路飆升，對自己的評分是甚麼？蔣萬安說，「不會為自己打分數啦」，至少許多客觀媒體的民調有呈現，當然民調滿意度有進步，這全部歸功所有市府團隊的同仁，但絕對還有很多可以持續改進跟進步的地方，也都跟「台北隊」的夥伴說「我們不能鬆懈，而且要持續努力」。