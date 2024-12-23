專訪／2028年助攻盧秀燕？蔣萬安：她非常有執行力、行動力

對於2026年連任之路，台北市長蔣萬安表示，就是把市政做好，每一天戰戰兢兢。至於2028年總統大選，是否助攻台中市長盧秀燕？蔣萬安說，盧市長歷次的市政滿意度，她都是第一，兩任市長都得到這麼高的支持度，「非常有執行跟行動力」。

對於連任之路可能會遇到綠營戰將王世堅、苗博雅等人，會是挑戰？蔣萬安說，「市政千頭萬緒」，現在離2026還有一段時間，嚴格來講，他的任期還沒過半，就是把市政做好，每一天戰戰兢兢。

外界關注副市長李四川是否選新北市長，常獻唱天后江蕙名曲「甲你攬牢牢」回答的蔣萬安被問及此題，又笑說「我又要唱歌了嗎？」

蔣萬安說，新北市長侯友宜已兩任，所以未來是一個「open seat」，變成開放大家來競爭，但無論如何，北北基逃4縣市已經有合作平台基礎，市民也看到成果，也很希望順利的合作能夠維持。

至於是否助攻盧秀燕？蔣萬安則以政績細數，盧市長接下來這2年，持續推動台中市的進步，她也發下豪語要蓋大巨蛋，也已經啟動相關規畫，她非常有執行跟行動力，捷運說要蓋第二條線，就積極跟中央爭取，然後跟台北合作，她是很有節奏在推施政。

蔣萬安表示，台北跟台中很密切合作，前不久他也才到台中參加捷運具體合作簽約的儀式，北市協助台中第二條捷運線藍線的興建，盧市長也宣布要成立捷運局，台北市當然很樂意分享興建捷運逾30年的經驗，也很密切的交流。

蔣萬安說，包括盧市長也上來台北大巨蛋看棒球賽，12強賽事也是她第一次進大巨蛋，也帶她看了大巨蛋內部周邊，雙北、基隆、桃園和台中，合作都非常愉快。