觀察站／迎AI時代…百年台北蛻變 蔣萬安挑戰仍多

台北市長蔣萬安上任兩年，開啟台北大巨蛋時代、成功訪美，並突破綠營箝制辦完雙城論壇，兼顧兩岸外交和經濟民生，展現首都市長高度，朝國民黨內最耀眼明星邁進，但百年城市如何迎上AI新時代，讓台北成為全世界都想來的首都城市，為未來奠基，仍有諸多挑戰。

蔣萬安接待來賓的貴賓室充滿濃濃體育風，有世界全壘打王王貞治的簽名球棒和「麟洋配」簽名球衣，還有今年U-12世界盃棒球賽奪冠的中華小將集體簽名板，穿著西裝的蔣萬安拿起球棒比畫，架式十足，展現年輕市長的活力。

但百年城市沉痾問題仍待年輕市長揮棒擊破，例如都更速度、內湖塞車、高昂房價和出走人口等，前市長柯文哲留下的京華城等弊案善後，牽動市政治理。至於幼兒園狼師、食安等爭議事件，市府團隊螺絲是否鬆了，也要接受市民的嚴苛檢驗。

蔣萬安上任先解大巨蛋難關，如今讓市民有感，但許多未解習題，仍是連任之路的挑戰。不過，相比上任第一年的保守、謹慎，看得出蔣萬安愈顯自信、態度漸趨強勢。

例如，綠營議員在議會以陸生團「盤絲洞」事件猛攻中山女中校長時，他大聲反擊「民進黨立法院黨團小編發文支持戒嚴要不要道歉？」蔣在專訪談及此事，笑說「我沒有罵啦，是就事論事」，但也嚴肅強調「不能讓質詢變成羞辱校長，刻意顛倒是非時，身為市長必須要站出來反駁」。

台北市長向來被視為邁向中央執政的前哨站，身為國民黨內年輕又具高民意的蔣萬安，市政之外，兩岸、對美關係等都是必考題。今年他訪美又突破民進黨給雙城論壇「穿小鞋」限制，還提兩岸應多「對話、橄欖枝、漁船燈火」、少「對峙、酸葡萄和船艦飛機」等，說給兩岸，甚至美方聽，展現高度、也看出他未來期許。