蔣萬安上任2年…藍白肯定 綠批爭功諉過

台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片 台北市長蔣萬安上任將屆2年，藍營讚賞他維護市政的態度愈來愈強硬，推出長遠政策，白營也肯定蔣的市政熟稔度增加。綠營則批政治紅利想獨攬，犯錯卻要別人扛。

國民黨議員詹為元觀察，蔣萬安剛上任時，回答爭議問題較保守，到了第二年，蔣維護市政的態度愈來愈強硬，也展現市長的高度，站在第一線捍衛市民和市府權益。

詹為元指出，蔣萬安扎實做了許多事，施政影響北市未來2、30年，甚至40、50年的基礎建設，例如，萬箭齊發的都更政策，提升民眾對公辦都更的任信任，即便蔣連任，兩任期不見得可完全展現政績，卻對首都景觀有深遠影響。

民眾黨議員陳宥丞直言，相較去年，蔣萬安的施政答詢明顯有進步，也代表市政熟稔度增加，能維持這麼好的形象，要感謝北市議會是國民黨過半完全執政。

陳宥丞表示，蔣萬安上任2周年，已經沒有任何藉口可以甩鍋了，從數字來看，北市中產階級外移人口是全國最多，年輕人還是買不起房，更不敢生養，蔣承諾的社宅增建、兒少福利、人口成長共3項施政都要特別檢討。

民進黨議員林延鳳認為，蔣執政兩年缺乏讓人民有感的政策，且「政治紅利想獨攬，犯錯卻要別人扛」。

她舉例，虐嬰案、幼兒園性侵案、寶林茶室等案，第一時間還想把責任推中央而不願承擔責任，蔣萬安還收割大巨蛋演唱會經濟效益，卻無法好好解決漏水等缺失，足證缺乏擘畫市政與解決問題的能力。