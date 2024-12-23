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拚做實事…蔣萬安築夢 大巨蛋盼迎泰勒絲

聯合報／ 記者楊正海林佳彣林麗玉李承穎／專訪
台北市長蔣萬安手拿世界全壘打王王貞治為台北大巨蛋開球時留下的簽名球棒。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安手拿世界全壘打王王貞治為台北大巨蛋開球時留下的簽名球棒。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋在市長蔣萬安任內啟用，不僅成為北市新地標，更帶動經濟效益，蔣萬安說，「台北大巨蛋是向世界發出的邀請函」，已洽談國外職棒賽事、國際巨星來台。

談到「執政心法」，蔣說，他要給市民「做實事的市長」，讓市民對這座城市有認同和光榮感。

蔣萬安細數，大巨蛋已舉辦70場棒球賽，帶來140萬人次、創造47億經濟效益，天王周杰倫4天演唱會帶來15萬2千人、周邊住宿1.2億產值，4天整體經濟效益高達17億元。還有天后張惠妹一路辦到跨年的演唱會及明年的經典賽資格賽等賽事。

未來還有哪些國際巨星攻蛋？「我現在講了，不就沒有驚喜了嗎？」但他也說，未來不是沒有機會一睹洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，也很期待偶像泰勒絲到來。

蔣萬安認為，大巨蛋的具體成果是中華隊12強棒球賽奪冠，選手這次到東京巨蛋不會像以前那樣陌生，經歷過人工草皮、室內場館和大量觀眾的加油聲，有助穩定心理。

「要和東京巨蛋變成姐妹蛋。」蔣萬安說，今年5月他到東京巨蛋參訪，東蛋會長北原義11月間也回訪，日方讚賞台北大巨蛋的親子廁所比東蛋做得好，因30年前興建時還沒有這個概念；他也向對方表達，希望雙方每年互訪。

談起執政心法，蔣萬安說，政策不能憑空想像，數據是21世紀的石油，是智慧城市的基礎，例如，推YouBike前30分鐘免費時，很多人質疑是否加劇無車可借、無柱可還，但透過大數據優化調度，至今使用率成長5成，各站點見車率都維持9成以上。

大巨蛋 泰勒絲 演唱會 蔣萬安

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