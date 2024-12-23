蔣萬安負重前行 力推兩岸恢復團遊

本屆百里侯就任滿兩周年，本報今起推出系列報導，探索百里侯執政心路歷程，並由朝野評析，檢視縣市首長施政表現。

台北市長蔣萬安上任兩周年前，「負重前行」下辦完雙城論壇，上海拋陸團來台「大禮包」，蔣萬安接受本報專訪說，沒人希望看到對抗、戰爭，會在行政院會等場合，推動兩岸恢復旅遊團，讓中央授權台北、上海先試點，「我們要把握這機會」。

雙城論壇邁入15年，難免遇過難題，但未曾像今年，從舉辦日期起就波折重重，還有民進黨政設下的重重關卡，陸委會甚至封殺上海台辦主任金梅及陸媒等11人來台，蔣萬安形容「如人飲水、冷暖自知」。

蔣萬安感嘆，去年台北有約40名媒體記者隨團赴上海雙城論壇，在當地可自在採訪，但今年單是來台北的入境名單審查，就刪掉9位大陸記者，確實很諷刺，也覺得很可惜，如果有更多報導，讓外界知道雙城更多成果，也凸顯繼續辦下去的重要性。

「沒有信箱，就算有喜訊，你也收不到；水到渠成，無水也難行舟。」蔣萬安說，面對兩岸關係，台北市身為首都扮演關鍵角色；今年9月訪美，美方也認為我方區域緊張，期待能夠緩解，甚至關心雙城論壇今年會不會舉辦，他也向美方表達，雙城論壇確實能緩解兩岸緊張，美方也認為市政交流很正面，「至少我們維持住目前少數僅存官方的交流平台」。

因此在雙城主論壇時，蔣萬安呼籲兩岸多一點對話，少一點對峙；多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄；多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯。

他說，這個「3多3少」就是台灣老百姓的心聲，尤其民調顯示7成2市民支持雙城論壇繼續辦下去，沒有人希望看到對抗、衝突，甚至戰爭。

「中央有困難做不到，我當然希望來做。」蔣萬安也說，包括海基會希望北市府幫忙營救一貫道道親，雙城論壇期間，市府都有透過管道關切，但若雙城停辦，釋放出來的訊號，所有市民也都會很清楚。

蔣萬安說，去年他到上海提到「很希望上海朋友來體驗台北的獨特魅力」，這次上海也透過雙城，釋出陸團赴台旅遊善意，「我很願意幫忙開啟這扇門，花東等觀光重點縣市都看到了機會、看到了曙光。」

蔣萬安舉例，南投縣長許淑華就向他表達「很期待」，希望中央、地方一起合作，接下來他不管是透過行政院會，或和觀光署、陸委會等溝通，都會積極推動陸團赴台及台團赴陸旅遊。