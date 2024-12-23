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柯規蔣不隨 明年燈節恢復發提燈

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市前市長柯文哲於2019年起，受理民間提案取消發放燈節小提燈，讓不少家長、小朋友失望，市長蔣萬安上任後今年研考會重新做民調，超過7成民眾支持，2025台北燈節將重新發放。 圖／聯合報系資料照
台北市前市長柯文哲於2019年起，受理民間提案取消發放燈節小提燈，讓不少家長、小朋友失望，市長蔣萬安上任後今年研考會重新做民調，超過7成民眾支持，2025台北燈節將重新發放。 圖／聯合報系資料照

柯規蔣不隨！前北市長柯文哲2019年起基於環保取消發台北燈節小提燈，不少家長、小朋友直呼少了過節氣氛。市長蔣萬安上任後，議員建議重新發放，市府民調逾7成贊成回歸。北市觀傳局表示，明年燈節將恢復發小提燈，數量預計10萬盞。

台灣大學農業經濟學系兼任教授楊之遠表示，提燈在元宵節相當應景，過去也因燈節結束提燈就遭丟棄，若使用不環保材質容易汙染環境，建議材料應採用可溶解材質，或廢棄物再利用，讓提燈不要成為無法分解的垃圾。

每年農曆年後元宵節，各縣市政府會發免費小提燈，北市府在2018年柯文哲任內，因有民眾發起「不要再發放小提燈」i-Voting提案，認為環保意識抬頭不應再發放，超過1萬人贊成，最終提案通過。柯市府也從2019年燈節活動後，不再製作發放小提燈。

不過北市研考會去年做民意調查，超過5成民眾贊成恢復發小提燈，若是採環保材質更有逾7成受訪者贊成，觀傳局評估後拍板，明年編列200萬元設計及製作。許多家長說，元宵節拿燈籠是應景，也是傳統民俗一環，只要採用環保可回收素材，應該恢復發放。

觀傳局指出，明年規畫發放的10萬盞小提燈會以可重複再利用為設計方向，由國際級燈藝師洪新富設計，其中5萬盞由市府編列預算200萬元設計及製作，其餘5萬盞洽談宮廟合作或民間贊助，仍在設計討論階段，將發送給國外貴賓、民眾、贊助單位及弱勢團體。

議員王欣儀表示，今年過年許多市民向她反映，元宵節提燈籠走街串巷是過節一大樂趣，無法排隊領取燈籠少了儀式感，讓過節氣氛打折扣，建議設計要兼顧環保與實用性，採簡單且友善環境素材，電池使用與回收機制可與超商等通路合作。

元宵節 北市府 廢棄物 柯文哲 燈會 王欣儀 蔣萬安

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