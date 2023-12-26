就職1周年、5周年 竹竹苗首長說政績談福利

新竹市長高虹安昨就職滿1周年，強調老幼共好、新竹好學等施政成果有目共睹，生育津貼從明年元旦起每胎提高到3萬元；苗栗縣長鍾東錦選擇關懷志工和社區長輩，明年農曆過年前開始發放敬老禮金三節各1000元；新竹縣長楊文科就職5周年也細數建設成績，明年元旦竹縣將設立長照中心。

高虹安昨從「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」，盤點竹市1年來的改變點滴；她表示，竹市領先全國推出AMH卵巢功能檢測及凍卵補助，明年讓市民幸福更有感，包括生育津貼每胎提高到3萬元等。

國民黨議員吳旭豐說，高虹安推動很多補助與福利政策是好事，但接下來面對棒球場、藝文高地等爛攤子，要把真正的建設留在新竹；民進黨議員楊玲宜認為，除凍卵補助，其他政策都是大撒幣或延續前朝施政，看不見整體施政願景與長遠規畫。

新竹縣長楊文科（前排中）昨就職五周年自拍留念，眾人比出象徵國民黨總統候選人侯友宜3號的「OK手勢」。記者黃羿馨／攝影

楊文科則說，竹縣長照中心由衛生局與社會處統一成立，便利有需要的民眾；明年1月2日高鐵橋下至竹科道路開始通車，此外還有寶山交流道聯外道路竹43線將正式通車，台1線替代道路和內灣120線動工等。

縣政顧問宣明智表示，新竹縣市5年來有很大差別，楊文科注重基礎建設，做出來的東西，遠比只注意形象工程更長遠。

就職滿一周年，苗栗縣長鍾東錦（中）昨訪志工表達誠摯感謝。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦昨和妻子陳美琦、女兒鍾欣霖到公館鄉石墻社區照顧關懷據點，進廚房炒菜，為志工和長輩打飯菜、共餐，也向志工表達誠摯謝意。

鍾東錦表示，就職以來施政滿意度提升，歸功於志工表現可圈可點，全縣關懷據點已拓展到215個、布建率78.2%，繼續朝「一村里一據點」目標邁進，未來長照中心規畫以官方法人模式經營，明年農曆過年前開始發放敬老禮金。