老闆選總統…侯市府軟硬兼施 化解危機

新北市長侯友宜帶職參選總統，外界預期「家裡沒大人」，侯友宜可能會後院失火，市府卻履次化解綠營杯葛，連當年前市長朱立倫帶職參選，都無法解決順利審定的隔年年度總預算，侯市府卻在會期最後一天以「非表決」形式通過。市府知情人士說，3位副市長展現「看家本領」，率領局處首長拚命做，「該硬的硬、該軟的軟」，替老闆守住400萬人口本命區。

當年高雄市長韓國瑜參選總統，市府人員卻頻出包，讓韓陷入內外交攻、疲於奔命；相對新北長期由藍營執政，加上侯友宜人事任用，局處首長幾乎都是事務官轉任，區長也是按資論輩輪調，侯的「知遇之恩」，沒有人敢懈怠。

侯友宜請假參選後，綠營議員全力猛攻「落跑市長」，一度霸占主席台癱瘓議會，甚至企圖透過上千張預算刪除動議單，阻礙預算審議，新北市府卻關關難過關關過。

市府知情人士透露，議會總質詢市府官員拒絕上台，希望綠營將放置在台上的市長人形立牌撤離，但綠營民代不肯，市府當然要踩穩「彼此尊重」底線，但癱瘓議事就是癱瘓市政，市府人員會後持續溝通，綠營終於願意移走立牌，彼此都有台階下。

藍營議員也說，預算審議進入黨團協商，藍營加上無黨人數過半，但也僅是甲級動員，市府希望動員備而不用，由局處首長私下一一溝通，順利撤了數十張動議單，最後市政府在部分指定刪除的局處讓步，藍綠各有交代，讓本預算順利過關，其他附屬基金就等選後再戰。

也有局處首長說，3位副市長劉和然、陳純敬、朱惕之各有專攻，也都展現「看家本領」。其中，被視為侯友宜接班人選的劉和然在新北耕耘數十年，是侯相當倚重的專業幕僚，也是談判溝通專家，代理市長期間挺住綠營排山倒海壓力、捍衛市府政策，但為讓議會總質詢順利進行，率局處首長道歉，「該硬就硬、該軟就軟」，順利推動市政。