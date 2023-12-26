蔣萬安大巨蛋秀政績 張善政端156項成果

台北市長蔣萬安就職周年，昨選在大巨蛋辦記者會，談到北市未來願景，他說，要將台北打造成「安全」、「運動」與「未來」之都。蔣也預告，希望開發大巨蛋有更多可能性，他個人也期待能邀Taylor Swift（泰勒絲）等海內外巨星蒞臨，不僅是他個人心願，也是許多台灣民眾及歌迷共同期待。泰勒絲演唱會一旦成真，將讓大巨蛋更走向世界級。桃園市長張善政昨就職周年記者會則化身「張教授」盤點完成的156項政見，預告明年施行179項政策。

蔣萬安就職周年繳出上任後首張成績單，邀基層同仁與市府首長一同出席上任周年活動，並以同仁推動市政努力的故事，展現團隊魄力、執行力及溫暖。蔣萬安昨也宣布台北未來三大願景，將打造安全、運動、未來之都。明年是北市「交通安全年」，原本5年行人安全友善計畫加速3年完成，並啟動「運動中心2.0」、致力打造台北成為創業者友善城市等。

柯文哲說過，「前兩年（市長）都是亂當」，日前還喊話蔣萬安，「只要不要亂動，就能每天剪綵」，蔣說，「施政成果絕非個人付出，而是靠團隊努力」，並強調「絕不會說我們是在亂當，而是把握分秒、全力以赴、戰戰兢兢，以市民為核心、市民為主角推動市政。」

桃園市長張善政昨天舉辦就職周年記者會，並與AI分身合照。記者朱冠諭／攝影

張善政昨說，自己著墨在未來願景，負責任的政治人物不是看任期幾年、能否連任，重要的是以長遠眼光打造好平台，實踐好通勤、好就業、好教育跟好生活的4個基礎，讓市民安居樂業。

張善政說，桃園面臨大眾運輸不便、高快速道路未完成等問題，他提出6大發展領域：產業方面評估產業發展區位及增加用地供給、定位桃園未來戰略產業；城市廊帶與交通優化面向，通盤規畫大眾運輸及捷運路網建設、健全高、快速路網。

至於就職滿5周年的台中市長盧秀燕，與市府團隊特別重返首屆當選就職典禮地點市政公園拍照，象徵「不忘初衷、繼續向前」，也感謝市民相挺。

台南市長黃偉哲昨在市政會議上，除報告5年來政績，也發表感性談話，在迎向台南400的歷史性時刻，將以科技、智慧、永續，「迎向下一個400年的輝煌」。