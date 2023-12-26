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就職周年謝國樑缺席 邱佩琳代打

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市副市長邱佩琳（右二）昨天代表市長謝國樑出席市長就職周年活動，回顧市府團隊施政成績，描繪未來願景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳（右二）昨天代表市長謝國樑出席市長就職周年活動，回顧市府團隊施政成績，描繪未來願景。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑昨天就職周年，市府原本安排謝國樑與媒體茶敘，回顧施政重點，描繪未來願景。謝因父親病逝未出席，由副市長邱佩琳說明過去1年推動乾淨家園、行人友善和親子社福政策成效。邱佩琳說，感謝前市長林右昌推動很多硬體建設，新團隊會盡最大努力，讓城市愈來愈好。

因父親謝修平24日清晨病逝榮總，謝國樑未出席就職周年活動，改由邱佩琳帶領綜合發展處長林麗蟬、社會處長楊玉欣、環保局長馬仲豪和交通處科長章志華參加。

邱佩琳說，謝國樑上任後做的每一件事情，都是以愛為出發點，包括乾淨家園、行人友善政策，中央和其他縣市跟進，室內兒童樂園市民愛去，雙北民眾也羨慕，成為基隆的驕傲。

謝國樑延攬邱佩琳加入團隊，希望借重她的商界人脈推動城市建設，先前已有大金工業認養東岸地下道、和泰汽車認養城隍廟候車亭。未來還有元大銀行認養信五路候車亭，國泰世華銀行認養孝二路地下道，市府另與台畜、台灣菸酒和星宇航空洽商認養作業中。

馬仲豪表示，基隆市容相較過去已有提升，明年會擴大取締噪音車輛科技執法。疫情趨緩後遊客變多，未來會在靠近夜市商圈的田寮河岸、海洋廣場加強稽查製造髒亂行為，讓民眾對生活品質、市容整潔改善更有感。

七堵、信義區室內兒童樂園已開幕，楊玉欣說，中正、中山區預定29日揭牌，另3區明年第1季也會完工，成親子學習成長和玩樂去處。無障礙交通系統將在明年上線，把復康巴士、長照和特教交通工具需求整合在單一平台，讓使用者更便利。

章志華表示，捷運辦公室預明年3月成立，持續推動配合捷運建設都市計畫變更、用地取得作業，並徵詢相關人士意見，納入捷運規畫參考。林麗蟬說，基隆市除營造友善環境、友善交通，也會友善每一個居住在基隆的人。

認養 謝國樑 邱佩琳 林麗蟬

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