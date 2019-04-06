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雲林縣／看縣長 藍民代讚縣長果斷 綠喊「端出牛肉」

2019-04-06 23:25聯合報 記者李京昇／雲林報導

雲林縣長張麗善就職已滿百日，她說「不敢說自己一百分，但應該不會太差」。記者陳雅玲...
雲林縣長張麗善就職已滿百日，她說「不敢說自己一百分，但應該不會太差」。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣長張麗善就職百天，有民代讚張縣長行政效率高，但也有人認為，縣府團隊施政輪廓有待加強，未來需再努力。

國民黨籍縣議員李明哲表示，張縣長在會議決策或處事上，迅速、果斷有效率，過去張曾任不分區立委，對國家政策認知廣，從議會應答上可看出張縣長對地方施政掌握度高。

他說，張縣長就任來落實禁廚餘、生育津貼加碼、孩童營養午餐加碼等政績是有目共睹，除積極推動縣政，也不忘行銷在地農漁產品，他相信在張縣長引領下，可以逐一改善雲林問題，也期許張縣長能夠逐一落實縣政。

無黨議員蔡東富提到，張縣長認真負責也願意傾聽民意，他日前在議會質詢與多位議員，關切農委會開放農業移工條件嚴苛，甫向縣府提出建議，農業處相關單位就積極提出應對，並向農委會反映現況，他對縣府施政效率給予讚賞。

民進黨議員蔡岳儒則認為張麗善縣府團隊有待加強，他指出，張縣長上任後認真也勤跑基層值得肯定，但多項縣政都是延續前縣長蘇治芬、李進勇政策，較無亮眼政績，雲林縣民還是期待有改變，因此希望張縣長能將政策牛肉端出來，讓縣民看見決心。

蔡岳儒也提及，張麗善上個月違規幫學生打子宮頸癌疫苗引起爭議，他期望身為一縣首長未來不要再帶頭違法。

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